Opis:

imię pochodzenia łacińskiego. Żeńska forma imienia Paweł. Wywodzi się od słowa paulus, co oznacza "mały, drobny".

Zdrobnienia:

Paulusia, Paulinka

Charakterystyka:

nerwowa i bardzo nierówna w nastrojach. Nigdy nie wiadomo, co sprowokuje ją do płaczu. Potrafi wstać w doskonałym humorze, by już po godzinie widzieć cały świat w czarnych barwach. U najbliższych szuka poczucia bezpieczeństwa.

Patroni i święta:

26 I i 1 VI (św. Paula Rzymianka), 11 III (św. Paula Frassinetti)

Szczęśliwa liczba:

6

Szczęśliwy kamień:

bursztyn

Szczęśliwy kolor:

żółty

Imieniny obchodzi:

31.12