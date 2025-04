Opis:

imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słowa odhil, które oznacza "ojczyzna". Inne źródła podają znaczenie tego imienia jako "bogata wojowniczka" lub "obrończyni bogactwa". Alternatywna forma zapisu: Odylia.

Zdrobnienia:

Otylka, Oti, Otusia, Tylka, Tyla

Charakterystyka:

pogodna i pracowita. Potrafi wyznaczyć sobie cel i konsekwentnie go realizować. Otwarta wobec ludzi, przyciąga ich do siebie swoim życzliwym usposobieniem. Od czasu do czasu dopada ją silna chandra, a wtedy powinna trochę pobyć sama.

Patroni i święta:

13 XII (św. Otylia)

Szczęśliwa liczba:

1

Szczęśliwy kamień:

szmaragd

Szczęśliwy kolor:

morski

Imieniny obchodzi:

13.12