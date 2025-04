Opis:

imię o podwójnej etymologii. Może wywodzić się od hebrajskiego słowa mariam, które oznacza "napawać radością" albo od egipskiego meri-jam ("ukochana przez Boga"). Po hebrajsku zostało zapisane jako Miriam, a następnie przekształcone w Mariam (stąd Maria). W religii chrześcijańskiej Maria jest matką Jezusa. W związku z tym aż do XIX w. w Polsce nie nadawano tego imienia dziewczynkom, było ono bowiem zarezerwowane jedynie dla Matki Boskiej. Zamiast tego powstały imiona "zastępcze", np. Marianna, Maryla, Marika czy Maryna. Maria to jedyne imię żeńskie, które mogą nosić także mężczyźni, np. Maksymilian Maria Kolbe, Jan Maria Rokita. Imię Maria dodają do swoich imion również kapłani kościoła mariawickiego.

Reklama

Zdrobnienia:

Marysia, Maryśka, Marynia, Maryjka, Maja

Charakterystyka:

wrażliwa i oryginalna. Posiada dobrze rozwiniętą intuicję, która bardzo pomaga jej w życiu. Ma skłonność do idealizowania ludzi. Potrafi wzruszyć się głęboko na widok pięknego krajobrazu. ¦wiadomie wybiera życie proste i zwykłe, bliskie naturze.

Patroni i święta:

3 V (Maria, matka Jezusa), 15 VIII (Wniebowzięcie NMP) oraz daty wszystkich kościelnych świąt maryjnych. Istnieje także kilkanaście świętych o tym imieniu, np. 2 IV (św. Maria Egipcjanka), 22 VII (św. Maria Magdalena), 25 X (św. Maria z Kordoby) i inne.

Szczęśliwa liczba:

6

Szczęśliwy kamień:

diament

Szczęśliwy kolor:

purpurowy

Reklama

Imieniny obchodzi:

25.03