Opis:

imię o niejasnej etymologii. Według jednej teorii wywodzi się z języka germańskiego i powstało od męskiego imienia Malwin, które składa się z członów: mahal ("sąd wojów, sprawiedliwość") oraz wini ("przyjaciel"). Oznaczałoby więc: "przyjaciel strzegący prawa; prawowierny". Inne źródła podają, że jest to imię pochodzenia literackiego, utworzone przez szkockiego poetę Jamesa Macphersona, który użył go w tzw. pieśniach Osjana (Malwina była narzeczoną Oskara, syna Osjana). Można je zatem przetłumaczyć jako "sprawiedliwa przyjaciółka". Następnie imię to pojawiało się również w literaturze polskiej.

Zdrobnienia:

Malwinka, Malwa, Ina, Inka

Charakterystyka:

spontaniczna, żywiołowa i trochę nieodpowiedzialna. Stale buntuje się przeciwko "porządkowi na świecie". Nie znosi ordynarności oraz prostactwa. Rażą ją ludzie, dla których głównym celem w życiu są pieniądze albo władza.

Patroni i święta:

Szczęśliwa liczba:

1

Szczęśliwy kamień:

jaspis

Szczęśliwy kolor:

beżowy

Imieniny obchodzi:

19.04