Opis:

imię pochodzenia łacińskiego. Powstało na skutek błędnego odczytania imienia Gaia (Gaja). Mechanizm powstania tego błędu: imię Gaia jest starsze niż wprowadzona dopiero w IV w. p.n.e. do alfabetu łacińskiego litera G. Tradycyjnie więc czytane było jako C, zaś litera C stojąca przed samogłoską A, wymawiana była jako K. Błędne odczytanie Gai jako Caia dało początek współczesnemu imieniu Kaja. Oznacza: "ciesząca rodziców".

Zdrobnienia:

Kajka, Kajusia, Kajunia

Charakterystyka:

opiekuńcza i lojalna. Niełatwo ulega uczuciom, ale jeśli się do kogoś przywiąże, będzie mu naprawdę oddana. Ma spory talent organizacyjny oraz smykałkę do interesów. Pragnie, aby jej dom był oazą ciszy i spokoju.

Patroni i święta:

Szczęśliwa liczba:

5

Szczęśliwy kamień:

szmaragd

Szczęśliwy kolor:

zielony

Imieniny obchodzi:

13.02