Opis:

imię o niepewnej etymologii. Albo wywodzi się z języka germańskiego i stanowi funkcjonujące samodzielnie zdrobnienie imienia Jadwiga, albo jest imieniem rdzennie polskim, pochodzącym od nazwy owocu leśnego.

Zdrobnienia:

Jagódka, Jagodzia, Jagusia, Jaga

Charakterystyka:

przebojowa i energiczna. Mocno angażuje się we wszystko, co robi. Niechętnie ustępuje innym i zwykle stara się ich przekonać do swoich racji. W pracy pilna oraz zdyscyplinowana. Łatwo zawiera przyjaźnie.

Patroni i święta:

Szczęśliwa liczba:

2

Szczęśliwy kamień:

Noc Kairu

Szczęśliwy kolor:

granatowy

Imieniny obchodzi:

02.02