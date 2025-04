Opis:

imię pochodzenia semickiego. Żeński odpowiednik imienia Gabriel. Wywodzi się od hebrajskiego słowa, oznaczającego "mąż boży". Według islamu archanioł Gabriel podyktował Koran prorokowi Mahometowi.

Reklama

Zdrobnienia:

Gabrysia, Gabryśka, Gaba, Gabunia, czasem: Brysia, Rysia

Charakterystyka:

zasadnicza i energiczna. Swoim entuzjazmem do działania jednych potrafi zmusić do wysiłku, a innych całkowicie do siebie zrazić. W nieustannej aktywności czasem bywa zbyt apodyktyczna wobec otoczenia.

Patroni i święta:

22 IV (bł. Gabriela Maria Sagheddu), 17 X (bł. Gabriela Borula), 6 XI (bł. Gabriela de San Juan de la Cruz)

Szczęśliwa liczba:

1

Szczęśliwy kamień:

onyks

Szczęśliwy kolor:

czarny

Reklama

Imieniny obchodzi:

06.11