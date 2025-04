Opis:

imię o niepewnej etymologii. Na ogół przyjmuje się, że pochodzi z języka gockiego i oznacza "prawdziwie szlachetna" lub "opiekunka wszystkich". Według innych źródeł wywodzi się z języka arabskiego (el /"Bóg"/ oraz or- /"światło"/, co oznacza: "Bóg mi światłem"). Inna hipoteza głosi, że jest to imię pochodzenia hiszpańskiego od słowa elevar ("podnosić") i posiada znaczenie: "wyniosła".

Zdrobnienia:

Elwirka, Elwa, Ela, Wira, Wirka

Charakterystyka:

radosna i otwarta. Swoją żywiołowością potrafi rozruszać nawet najbardziej poważne towarzystwo. Pomimo zewnętrznej beztroskiej wesołości przez całe życie towarzyszy jej niepokój, że "coś się nie uda".

Patroni i święta:

Szczęśliwa liczba:

5

Szczęśliwy kamień:

kwarc różowy

Szczęśliwy kolor:

różowy

Imieniny obchodzi:

06.03