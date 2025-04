Opis:

imię pochodzenia semickiego. Wywodzi się od hebrajskiego słowa, oznaczającego "sędzia". W Biblii Dinah była córką Jakuba i Lei.

Zdrobnienia:

Dinka, Dinciaa, Dinia

Charakterystyka:

osoba uniwersalna. Potrafi się znaleźć w każdej sytuacji i w każdym zawodzie. Dostosuje się do wymogów każdego otoczenia. Umie wybrać to, co jest dla niej korzystne. Nie wysuwa się do przodu, po prostu "robi swoje".

Patroni i święta:

Szczęśliwa liczba:

1

Szczęśliwy kamień:

tygrysie oko

Szczęśliwy kolor:

żółty

Imieniny obchodzi:

24.09