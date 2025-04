Opis:

imię pochodzenia słowiańskiego, utworzone poprzez dodanie do rdzenia boż- (od słowa "Bóg") przyrostka zdrabniającego -ana lub -ena. Początkowo w Polsce imię to brzmiało Bożana oraz Bożechna i oznaczało: "darowana od Boga" albo "obdarowana przez Boga". Forma Bożena istniała w języku czeskim, skąd przyszła do Polski dopiero w XIX wieku. Rzadki wariant tego imienia - Bożenna, posiada negatywną opinię Rady Języka Polskiego i został uznany za błędny.

Zdrobnienia:

Bożenka, Bożka

Charakterystyka:

bezpośrednia i bardzo życzliwa. Niemal zawsze pogodnie nastawiona do życia. Ceni małe przyjemności i potrafi cieszyć się nawet z drobnostek. Chętnie pomaga innym, nie domagając się za to wdzięczności.

Szczęśliwa liczba:

9

Szczęśliwy kamień:

szafir

Szczęśliwy kolor:

fiołkowy

Imieniny obchodzi:

20.06