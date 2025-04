Opis:

imię pochodzenia germańskiego. Powstało od przymiotnika berth ("sławny, znakomity, wspaniały") albo od słowa beraht ("błyszcząca, lśniąca"). Według innych źródeł jest to samodzielnie funkcjonujące zdrobnienie imion typu Alberta czy Roberta.

Zdrobnienia:

Bercia, Bertka

Charakterystyka:

bardzo nierówna z usposobienia: to wesoła i śpiewająca, to smutna i przygaszona. Nie wiadomo, co wpływa na taką zmianę nastrojów. Lubi spokojne, ciepłe filmy oglądane w gronie najbliższych oraz proste, niewyszukane potrawy.

Patroni i święta:

Szczęśliwa liczba:

1

Szczęśliwy kamień:

diament

Szczęśliwy kolor:

biały

Imieniny obchodzi:

17.07