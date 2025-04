Opis:

imię pochodzenia łacińskiego. Powstało od imienia Wiktor. Dawny przyrostek -yn (-in) oznaczał przynależność, np. mamin szal, babcin koszyk. Imię to oznaczałoby więc: "ten, który należy do Wiktora".

Zdrobnienia:

Wiktorynek, Wiktoryś, Wiktor, Wik, Wiktorek

Charakterystyka:

spokojny i poukładany. Ma w sobie wiele obaw, których jednak nigdy nie uzewnętrznia. Potrafi walczyć ze swoimi wadami oraz słabościami. Jest dobrym obserwatorem i niezłym znawcą ludzkich zachowań.

Patroni i święta:

5 IX (św. Wiktoryn z Amiteranum)

Szczęśliwa liczba:

9

Szczęśliwy kamień:

kryształ górski

Szczęśliwy kolor:

złocisty

Imieniny obchodzi:

29.03