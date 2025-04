Opis:

imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się ze złożenia słów: hrom ("sława") oraz waltan ("panować, rządzić"). Oznacza więc: "ten, który zdobył sławę dzięki swemu panowaniu" albo "ten, który zdobył sławę jako dobry władca".

Reklama

Zdrobnienia:

Romualdek, Romek, Romuś

Charakterystyka:

zrównoważony oraz odporny na wszelkie reklamy. Nikomu nie uda się namówić go do kupienia czegoś, co nie jest mu niezbędnie potrzebne. Starannie planuje swoje wydatki, gdyż nie cierpi zaciągania długów ani brania kredytów.

Patroni i święta:

19 VI (św. Romuald, eremita)

Szczęśliwa liczba:

3

Szczęśliwy kamień:

jaspis

Szczęśliwy kolor:

beżowy

Reklama

Imieniny obchodzi:

19.06