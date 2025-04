Opis:

imię pochodzenia skandynawskiego. W pierwotnej formie brzmiało Aslaf / Oslaf. Wywodzi się od słów As ("Asowie" - bóstwa skandynawskie) oraz laf (słowo, które przeszło w angielskie love, czyli "miłość"). Imię to oznacza więc: "umiłowany przez bogów" albo "ten, który miłuje bogów". Według innych źródeł Olaf to "syn starego człowieka".

Reklama

Zdrobnienia:

Olafek, Olafuś, Olafik, Olo

Charakterystyka:

skryty oraz małomówny. Czasami bywa nieco zaborczy wobec swoich najbliższych, co wypływa z jego strachu, że w każdej chwili może ich utracić. Pracuje solidnie i zwykle dosyć szybko osiąga dobrobyt materialny. Bywa bardzo kochliwy.

Patroni i święta:

29 VII (św. Olaf II Haraldsson)

Szczęśliwa liczba:

7

Szczęśliwy kamień:

jaspis

Szczęśliwy kolor:

brązowy

Reklama

Imieniny obchodzi:

29.07