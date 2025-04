Opis:

imię pochodzenia słowiańskiego o bardzo niejasnej etymologii. Najpopularniejsza hipoteza zakłada, iż jest to zdrobnienie od imienia Miecisław. Według innych źródeł imię to, zapisane po łacinie jako Mesco (Misco), wywodzi się ze staropolskiego słowa mieżka, czyli "ślepiec" (dawny czasownik mżeć = "mieć oczy zamknięte"). Łączy się to z legendą, jakoby Mieszko miał być niewidomy do 7 roku życia. W Kronice Galla Anonima można bowiem przeczytać: "[...]Ten zaś Siemomysł spłodził wielkiego i sławnego Mieszka, który pierwszy nosił to imię, a przez siedem lat od urodzenia był ślepy[...]". Kolejna teoria głosi, że łaciński zapis Mesco (Misco), to staropolskie Miszko lub Myszko. W tym wypadku historię tego imienia odnosi się do legendy o myszach, które zjadły Popiela. Niektórzy badacze wywodzą to imię również od słowa mieszka / miszka , które dawniej oznaczało "niedźwiedź, miś".

Zdrobnienia:

Mieszek, Miesio, Miesiu

Charakterystyka:

ambitny i otwarty. Z reguły szybko staje się niezależny finansowo. Ma wielkie plany, które potrafi konsekwentnie realizować. Nie boi się stanąć do walki, jeśli uzna, że sprawa jest tego warta. Jest dobrym strategiem.

Patroni i święta:

Szczęśliwa liczba:

8

Szczęśliwy kamień:

topaz

Szczęśliwy kolor:

złoty

Imieniny obchodzi:

01.01