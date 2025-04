Opis:

imię pochodzenia semickiego. Wywodzi się od hebrajskiego słowa Mattej / Mattanjah, co oznacza "dar Jahwe", czyli "dar od Boga". Występuje w Biblii. Do XVI w. imię Mateusz było tożsame z Maciejem.

Zdrobnienia:

Mateuszek, Matuś, Matek, Matys, Matysek

Charakterystyka:

dojrzały oraz rozsądny. Zawsze wie, co ma robić i nikt nie musi go poganiać do pracy. Swoje zobowiązania wypełnia do końca, nawet kosztem własnej straty. Zwykle dotrzymuje raz danego słowa.

Patroni i święta:

21 IX (św. Mateusz Ewangelista), 13 XI (św. Mateusz Męczennik)

Szczęśliwa liczba:

6

Szczęśliwy kamień:

labradoryt

Szczęśliwy kolor:

szary

Imieniny obchodzi:

12.11