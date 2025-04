Opis:

imię pochodzenia słowiańskiego. Pochodzi ze złożenia dwóch członów: ludo- ("ludzie, lud") oraz -sław ("sława, chwała"). Mogłoby więc oznaczać: "ten, który sławi lud" albo "sławny wśród ludu".

Zdrobnienia:

Ludosławek, Ludek, Sławek

Charakterystyka:

niespokojny duch, stale zaprzątnięty jakimiś wielkimi ideami. Chciałby "ruszyć z posad bryłę świata", ale brak mu cierpliwości do długoterminowych przedsięwzięć. Za to jego zapał potrafi zmusić innych do działania.

Patroni i święta:

Szczęśliwa liczba:

8

Szczęśliwy kamień:

obsydian

Szczęśliwy kolor:

czarny

Imieniny obchodzi:

11.03