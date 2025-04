Opis:

imię pochodzenia grecko-łacińskiego. Wywodzi się od słowa Christos / Christus i oznacza "chrześcijanin; należący do Chrystusa". Imię pokrewne: Chrystian.

Zdrobnienia:

Krystianek, Krys, Krystek, Krysiek

Charakterystyka:

zagadkowy i trochę "nie z tej ziemi". Chodzi swoimi drogami i niewiele obchodzi go, co inni o nim myślą. Pasjonują go wielkie sprawy oraz wielkie idee. Mógłby nawet całe życie poświęcić pracy dla idei. Brzydzi się karierowiczostwem.

Patroni i święta:

18 III (św. Krystian, opat cystersów), 13 XI (św. Krystian, męczennik)

Szczęśliwa liczba:

9

Szczęśliwy kamień:

lapis-lazuli

Szczęśliwy kolor:

błękitny

Imieniny obchodzi:

04.12