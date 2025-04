Opis:

imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa kallistos, które oznacza: "najpiękniejszy". Jego żeńską formą jest imię Kalista lub Kaliksta.

Reklama

Zdrobnienia:

Kalikstek, Kal, Kaliś

Charakterystyka:

troskliwy oraz opiekuńczy, a przy tym trochę nieżyciowy. Przeraża go załatwianie spraw urzędowych i obsługiwanie sprzętu elektronicznego. Czuje, że jest stworzony do walki o wielkie ideały. Chciałby mieć jakąś misję do spełnienia.

Patroni i święta:

14 X (św. Kalikst)

Szczęśliwa liczba:

2

Szczęśliwy kamień:

lapis-lazuli

Szczęśliwy kolor:

morski

Reklama

Imieniny obchodzi:

14.08