Opis:

imię pochodzenia łacińskiego o niejasnej etymologii. Według jednych źródeł powstało na skutek błędnego odczytania imienia Gajus. Mechanizm powstania tego błędu: imię Gajus (łac. Gaius) jest starsze niż wprowadzona dopiero w IV w. p.n.e. do alfabetu łacińskiego litera G. Tradycyjnie więc czytane było jako C, zaś litera C stojąca przed samogłoską A, wymawiana była jako K. Błędne odczytanie Gajusa jako Caius dało początek imieniu Kajus, a następnie jego skrótowi: Kaj. Inne źródła wywodzą to imię od słowa Caietanus, czyli "pochodzący z Kajety" (miasto położone na północ od Neapolu).

Zdrobnienia:

Kajek, Kajuś, Kajtek

Charakterystyka:

pogodny i trochę nazbyt roztargniony. Nie przywiązuje dużej wagi do pracy zawodowej, gdyż nie stanowi ona centrum jego zainteresowań. Jeśli jednak spotka na swojej drodze szefa, który mu zaimponuje, będzie dla niego solidnie pracował.

Patroni i święta:

Szczęśliwa liczba:

4

Szczęśliwy kamień:

szmaragd

Szczęśliwy kolor:

zielony

Imieniny obchodzi:

05.11