Opis:

imię pochodzenia semickiego. Wywodzi się od hebrajskiego słowa Yirmeyahu (Jirme-Jahu), które oznacza: "Jahwe, podnieś z nędzy i upadku".

Zdrobnienia:

Jaremek, Jaremko, Jarek, Remek, Remik

Charakterystyka:

tradycjonalista, ceniący to co stare i sprawdzone. Nieufnie podchodzi do nowomodnych nowinek technicznych. Z niechęcią obserwuje zanik dawnych obyczajów. Największą wartością jest dla niego stabilna, kochająca się rodzina.

Patroni i święta:

Szczęśliwa liczba:

3

Szczęśliwy kamień:

rubin

Szczęśliwy kolor:

malinowy

Imieniny obchodzi:

06.12