Opis:

imię pochodzenia semickiego. Wywodzi się od hebrajskiego rdzenia aqeb, które oznacza: "pięta". Według tradycji biblijnej patriarcha Jakub urodził się, trzymając za piętę swojego brata Ezawa (Ja`akov - "trzymający za piętę"). Istnieje również teoria, że imię to pochodzi od hebrajskiego słowa Jaaqob, w znaczeniu "zesłany, by karać nas za nasze grzechy" (alternatywne tłumaczenie: "ten, którego Bóg ochrania"). Inne źródła łączą to imię z arabskim słowem jakub ("nagórnik").

Reklama

Zdrobnienia:

Jakubek, Kuba, Kubuś, Kubik

Charakterystyka:

ambitny, towarzyski i nieco zbyt zaborczy. Zazdrosny o swoich przyjaciół, chciałby aby stale byli do jego dyspozycji. Wrodzoną inteligencję oraz poczucie humoru potrafi wykorzystać do bardzo złośliwych żartów. Nie umie przegrywać.

Patroni i święta:

6 V, 25 VII (św. Jakub Starszy /Większy/), 3 V, 6 V (św. Jakub Mniejszy), 15 VII (św. Jakub, biskup), 28 XI (św. Jakub z Marchii)

Szczęśliwa liczba:

9

Szczęśliwy kamień:

chryzopraz

Szczęśliwy kolor:

bordowy

Reklama

Imieniny obchodzi:

06.05