Opis:

imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słów heim ("dom") oraz richi ("bogaty, potężny"). Oznacza więc osobę z bogatego, potężnego domu, być może nawet samego władcę. Imię wielu królów i cesarzy.

Reklama

Zdrobnienia:

Henryczek, Henryś, Heniek, Henio, Heniu

Charakterystyka:

prostolinijny i ekstrawertyczny. Jeśli ma do kogoś o coś pretensje - od razu to powie. Swoim sposobem bycia budzi respekt. Jest uczciwy, toteż ludzie na ogół obdarzają go zaufaniem. Lubi pomagać innym, ale czasem robi to zbyt nachalnie.

Patroni i święta:

19 I (św. Henryk), 27 I (św. Henryk de Osso de Cervello), 14 VII (św. Henryk II, cesarz)

Szczęśliwa liczba:

9

Szczęśliwy kamień:

bursztyn

Szczęśliwy kolor:

koniakowy

Reklama

Imieniny obchodzi:

19.01