Opis:

imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słów: ger ("oszczep") oraz waltan ("panować, władać"). Oznacza więc: "władający oszczepem" albo "sprawujący władzę" (dawniej oszczep, podobnie jak berło, stanowił symbol władzy).

Reklama

Zdrobnienia:

Geraldek, Ger, Geri, Geruś, Gerek

Charakterystyka:

poważny i dosyć skryty. Nie lubi mówić o sobie, za to chętnie słucha cudzych zwierzeń. Nie roznosi plotek, to co usłyszał, zachowuje dla siebie. Odporny na modę, nie przywiązuje wagi do swojego ubioru.

Patroni i święta:

5 XI (św. Gerald)

Szczęśliwa liczba:

2

Szczęśliwy kamień:

agat

Szczęśliwy kolor:

stalowy

Reklama

Imieniny obchodzi:

13.10