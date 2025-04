Opis:

imię pochodzenia etruskiego, przekształcone w języku łacińskim. Wywodzi się od słowa aemulor / aemilius, które oznacza: "ten, który rywalizuje, współzawodniczy". Nawiązuje do nazwy rzymskiego rodu Emiliuszów. Imiona pochodne: Emil, Emiliusz. Forma żeńska: Emiliana.

Zdrobnienia:

Emil, Emilek, Milian, Milek

Charakterystyka:

skryty i ceniący swoją prywatność. W pracy nie interesują go żadne "układy" ani wzajemne powiązania. Solidnie wykonuje to, co ma do zrobienia, ale jego prawdziwe życie zaczyna się dopiero po wyjściu z firmy.

Patroni i święta:

12 XI (św. Emilian)

Szczęśliwa liczba:

9

Szczęśliwy kamień:

kryształ górski

Szczęśliwy kolor:

biały

Imieniny obchodzi:

23.05