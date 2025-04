Opis:

imię pochodzenia łacińskiego o nieustalonej do końca etymologii. Najbardziej popularna teoria głosi, iż powstało od słowa caesere / caedere, co oznacza: "ciąć, wycinać". W ten właśnie sposób, "wycięty z łona matki", miał przyjść na świat późniejszy imperator Rzymu - Juliusz Cezar (a więc otrzymał przydomek Caesarius, związany z rodzajem porodu; stąd właśnie medyczne określenie: cesarskie cięcie). Wkrótce imię to stało się tytułem kolejnych władców Imperium Rzymskiego. W Polsce tytuł cezar uległ spolonizowaniu na cesarz, a w Rosji na car. Imię Cezar na ziemiach polskich poświadczone jest już w roku 1399.

Reklama

Zdrobnienia:

Cezarek, Czarek, Czaruś

Charakterystyka:

ambitny, pracowity i wymagający. Potrafi wiele poświęcić, aby zdobyć władzę oraz szacunek u ludzi. Ma śmiałe, dalekosiężne plany, które wytrwale realizuje. Doskonały organizator pracy dla siebie i innych.

Patroni i święta:

Szczęśliwa liczba:

8

Szczęśliwy kamień:

diament

Szczęśliwy kolor:

purpurowy

Reklama

Imieniny obchodzi:

15.05