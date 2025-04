Opis:

Bohdan to forma oboczna imienia Bogdan. Pojawia się w językach ruskich w XIV wieku ze względu na wschodniosłowiańskie przejście głoski g w h, np. Rosjanie nie mówią Hitler, lecz Gitler). Imię pochodzenia słowiańskiego. Wywodzi się od wyrazów Bog/Bóg oraz dan (czyli "dany"). Oznacza więc: "dany przez Boga" lub "oddany Bogu". Jest to jedno z niewielu słowiańskich imion z nietypowym elementem -dan, toteż niektóre źródła podają, iż zostało ono przejęte przez Słowian od irańskich Scytów, gdzie istniało imię Bagadata, mające to samo znaczenie.

Zdrobnienia:

Bohdanek, Boguś, Bodek, Bodzio

Charakterystyka:

należy najczęściej do zrelaksowanych domatorów, dobrych ojców rodziny, ale także miłośników dobrego jedzenia, wygód, zacisza, ogródków i trawników. Są to osoby poukładane, podejmujące trafne decyzje, optymiści. Chwytają chwilę, są solidni i dojrzalsi od swoich rówieśników. Ponadto odpowiedzialni, potrafią pełnić role przywódcze dzięki swojemu dobremu podejściu do ludzi, choć od innych nie wymagają zbyt wiele. Bohdanowie to najczęściej amatorzy turystyki i sportu, harcerstwa i wycieczek górskich.

Patroni i święta:

Bł. Bogdan Leopold I Mandicz, kapłan z Jugosławii, urodzony w 1866 roku. Sprawdziła się jego przepowiednia wybuchu II wojny światowej.

Szczęśliwa liczba:

6

Szczęśliwy kamień:

turmalin

Szczęśliwy kolor:

pomarańczowy

Imieniny obchodzi:

17.07