Opis:

Imię pochodzenia semickiego. Wywodzi się od hebrajskiego słowa adom ("czerwony"), co nawiązuje do koloru ziemi, z której wg Biblii został ulepiony pierwszy człowiek. W luźnym przekładzie oznacza więc: "zbudowany z czerwonej gliny". Inne tłumaczenie: "połączony z drugą osobą" (czyli Ewą). Niektóre źródła wywodzą to imię z języka sumeryjskiego, od słowa ada-mu ("mój ojciec") albo akadyjskiego ad-mu ("stworzony, zrodzony").

Zdrobnienia:

Adamek, Adaś, Aduś, Adek, Adusiek

Charakterystyka:

Zwykle spokojny i opanowany, tylko czasami daje się ponieść emocjom. Bywa bardzo uparty i niechętnie przyznaje się do swoich błędów. Rzadko przeprasza, ale jeśli już - robi to naprawdę szczerze. Można mu zaufać.

Patroni i święta:

Nie ma świętych patronów o tym imieniu. Przyjmuje się, iż najważniejsze imieniny Adama przypadają 24 XII (razem z Ewą)

Szczęśliwa liczba:

1

Szczęśliwy kamień:

polny-czerwony

Szczęśliwy kolor:

czerwony

Imieniny obchodzi:

06.04