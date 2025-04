O zaletach karmienia piersią napisano wiele publikacji i artykułów – nic dziwnego, mleko mamy to najlepszy pokarm dla niemowlęcia. Bywa jednak, że z uzasadnionych powodów – często mimo starań i wielu prób mamy – karmienie piersią nie jest możliwe. Jak wówczas postępować? Czym karmić dziecko? Jak w gąszczu informacji i rekomendacji ekspertów zadbać o odpowiedni jadłospis maluszka?

1000 pierwszych dni to okres, w którym mama może wspierać rozwój dziecka, m.in. przez sposób żywienia dopasowany do potrzeb maluszka.

Najlepszym pokarmem dla niemowlęcia jest mleko mamy. Zawarte w nim składniki najlepiej wspierają intensywnie rozwijający się organizm.

Oprócz zaleceń lekarza, dla kobiety pomocne są wskazówki innych mam, które są wiarygodnym wsparciem.

Każda mama chce dla swojego dziecka jak najlepiej. Jeśli nie może karmić piersią, decyduje się na mleko modyfikowane, które jest często polecane przez inne mamy.



Niezastąpiony pokarm – mleko mamy



Eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zalecają wyłącznie karmienie piersią przez pierwsze 6 miesięcy życia malucha. Po tym czasie należy stopniowo rozszerzać dietę dziecka, jednocześnie kontynuując karmienie pokarmem kobiecym nawet do 2. roku życia lub dłużej. Po przyjściu maluszka na świat jego układ pokarmowy nadal dojrzewa – w pierwszych miesiącach życia brzuszek nie potrafi jeszcze radzić sobie z każdym pożywieniem. Właśnie dlatego najlepsze dla niemowlęcia jest mleko mamy, które w tym okresie zaspokaja prawie wszystkie potrzeby żywieniowe młodego organizmu. Prawie, ponieważ nie dostarcza mu wystarczających ilości witamin D i K, które należy suplementować w porozumieniu z lekarzem.

Duże potrzeby małego brzuszka



Mamy, które z uzasadnionych przyczyn nie mogą karmić piersią, powinny podawać maluchom mleko modyfikowane, które będzie wspierało prawidłowy rozwój dziecka, w tym pracę jego delikatnego i wrażliwego układu pokarmowego. W takiej sytuacji dobrze, aby przy pomocy pediatry kobieta wybrała odpowiedni produkt. Aby prawidłowo dopasować mleko do potrzeb malucha, przed wizytą mama powinna przygotować odpowiedzi na pytania:

Ile skończonych miesięcy ma maluch? W okresie 1000 pierwszych dni młody organizm intensywnie się rozwija, a na każdym etapie tego procesu maluch ma inne potrzeby żywieniowe. Właśnie dlatego produkt powinien być dobrany głównie na podstawie wieku maluszka.

Czy dziecku doskwierają dolegliwości trawienne, takie jak kolki, zaparcia czy ulewania? Jeśli lekarz zdiagnozuje jakiekolwiek nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem układu pokarmowego, możliwe, że dziecko będzie musiało być karmione mlekiem specjalistycznym.

Czy rodzice lub rodzeństwo dziecka są alergikami? Często pojawienie się alergii pokarmowej u niemowlęcia wiąże się z dopiero kształtującym się układem pokarmowym. To problem o podłożu genetycznym, jednak jego wystąpienie jest determinowane przez wiele innych czynników, m.in. środowisko, w tym np. zanieczyszczenia.

Posiadając najważniejsze informacje o rozwoju i samopoczuciu maluszka, wspólnie z pediatrą łatwiej będzie wybrać mleko dla dziecka. Pomocna może być również rekomendacja innej mamy na temat produktu, jaki podaje swojemu maluchowi. Kobiety lubią dzielić się opiniami i są w tym wiarygodne, mówią szczerze i wprost, jak na produkt reaguje ich dziecko – przykładowo czy mleko modyfikowane nie powoduje dolegliwości trawiennych, takich jak kolki czy zaparcia.

Dla potrzeb małego brzuszka



Aby funkcjonowanie dojrzewającego układu pokarmowego przebiegało harmonijnie, niezbędna jest odpowiednia dieta. Z myślą o niemowlętach po 6. miesiącu życia, które z różnych przyczyn nie mogą być karmione piersią, powstało Bebiko 2 NutriFlor+. Produkt zawiera m.in. opatentowaną kompozycję oligosacharydów GOS/FOS (9:1), wapń* i witaminę* D dla mocnych kości, żelazo* dla rozwoju poznawczego oraz kwas alfa-linolenowy (omega 3)*, niezbędny do prawidłowego rozwoju mózgu i tkanki nerwowej. Mamy doceniają i podają to mleko swoim maluchom, ponieważ według ich opinii jest dobrej jakości, zawiera składniki ważne dla rozwoju niemowlęcia oraz jest dopasowane do potrzeb delikatnego i wciąż kształtującego się organizmu malucha. Przychylne opinie mam na temat produktu sprawiły, że mleko cieszy się największym zaufaniem wśród polskich mam. Tak, Najwięcej Mam ufa właśnie nam! 2

*Bebiko 2 NutriFlor+, zgodnie z przepisami prawa, zawiera wapń, witaminę D, żelazo i kwas alfa-linolenowy (ALA).

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt. Mleko matki zawiera wszystkie składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.

