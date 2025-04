Pisanie zwolnienia z WF to prosta sprawa. I czasami jest ono naprawdę potrzebne. Warto jednak zastanowić się, czy dziecko nie może, czy tylko nie chce brać udziału w wychowaniu fizycznym. W tym drugim przypadku, jeśli nie chodzi o zaburzenia psychiczne, najlepiej zastanowić się, czy zwalniając dziecko z WF nie zrobi mu się krzywdy – ruch jest dzieciom naprawdę potrzebny. W pozostałych przypadkach zwolnienie z WF może okazjonalnie wystawić rodzic, a długoterminowo – lekarz.

Reklama

Spis treści:

Zwolnienie z WF może napisać rodzic, jeśli chodzi o jednorazowe zwolnienie z zajęć lub na krótki czas, np. tydzień. Dłuższe zwolnienie powinno być wystawione przez lekarza i wskazywać czas, przez jaki uczeń nie powinien barć udziału w zajęciach lub z jakimi ograniczeniami może brać w nich udział.

Jednorazowe zwolnienie z WF rodzic powinien napisać, wskazując dni, w które dziecko ma być zwolnione z zajęć wychowania fizycznego oraz podać powód, z jakiego nie powinno brać udziału w lekcji WF.

Zwolnienie z WF – powody

Powodem zwolnienia z WF napisanego przez rodzica mogą być różne sytuacje. Najczęściej chodzi o następujące powody:

niedawno przebyta infekcja i trwające osłabienie dziecka,

i trwające osłabienie dziecka, drobny uraz (np. stłuczenie), który utrudnia dziecku normalne uczestniczenie w zajęciach WF,

(np. stłuczenie), który utrudnia dziecku normalne uczestniczenie w zajęciach WF, złe samopoczucie w konkretnym dniu: ból głowy, ból brzucha, ból zęba itp., także dolegliwości wywołane menstruacją,

w konkretnym dniu: ból głowy, ból brzucha, ból zęba itp., także dolegliwości wywołane menstruacją, sytuacja rodzinna (wyjazd, konieczność wcześniejszego powrotu do domu itp.) – zwolnienie z udziału w lekcji, bo dziecko musi opuścić szkołę,

konieczność odbycia wizyty u lekarza – zwolnienie z udziału w lekcji, bo dziecko musi opuścić wcześniej szkołę.

W przypadku poważniejszych chorób, np. przewlekłych, czy urazów i stanów pooperacyjnych – najlepiej poprosić lekarza o wystawienie zwolnienia z WF dla dziecka.

Zwolnienie z WF – przykład

Poniżej wzór zwolnienia z WF od rodzica. Można skopiować i wkleić do Librusa lub wkleić do edytora tekstu, uzupełnić prawdziwymi danymi, wydrukować i podpisać.

Wzór zwolnienia z WF (z udziału w zajęciach, ale nie z obecności na nich):

Bardzo proszę o zwolnienie mojej córki/syna – Anny Kowalskiej/Jana Kowalskiego z uczestniczenia w zajęciach WF w dniu (lub w dniach) 6.10. (6-11. października) bieżącego roku z powodu złego samopoczucia i niepełnej rekonwalescencji po przebytej infekcji górnych dróg oddechowych.

Z poważaniem,

Joanna Kowalska

Wzór zwolnienia z WF – z udziału i obecności:

Bardzo proszę o zwolnienie mojej córki/syna – Anny Kowalskiej/Jana Kowalskiego z udziału i obecności w na zajęciach WF w dniu (lub w dniach) 6.10. bieżącego roku z powodu konieczności odbycia wizyty lekarskiej u pediatry. Obiorę córkę/syna sprzed szkoły.

Z poważaniem,

Joanna Kowalska

Maksymalny okres zwolnienia dziecka z WF to jeden rok szkolny. Oznacza to, że jeśli dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w lekcjach wychowania fizycznego także w kolejnych latach, co roku trzeba będzie napisać stosowne podanie do dyrektora szkoły, bo to on może dziecko zwolnić z zajęć na cały rok szkolny. Do podania trzeba dołączyć opinię lekarza, stwierdzającą konieczność zwolnienia dziecka z WF.

Przyczyną wystawienia takiej opinii najczęściej są:

astma,

poważne wady i choroby narządu wzroku,

rekonwalescencja po operacji chirurgicznej lub zabiegu ortopedycznym,

mózgowe porażenie dziecięce,

choroby układu krążenia,

ciężkie wady postawy,

padaczka,

stany pourazowe wymagające unikania wysiłku fizycznego.

Opinię może także wystawić psychiatra – najczęściej dzieje się to w przypadku lęków i fobii.

fot. Zwolnienie z WF całoroczne/ Adobe Stock, Studio Romantic

Podanie o zwolnienie z WF na semestr lub cały rok szkolny

Często wzory takich podań dostępne są w sekretariacie szkoły. Wystarczy pobrać, uzupełnić i złożyć wraz z zaświadczeniem od lekarza. Podanie o zwolnienie z WF na cały rok może brzmieć następująco:

Warszawa, dnia 15.09.2023 r.

Joanna Kowalska

ul. Reymonta 10/5

01-842 Warszawa

telefon kontaktowy: 666-111-333

Pani/Pan

Zuzanna Adamska

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego

w Warszawie

PODANIE O ZWOLNIENIE Z ĆWICZEŃ NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Proszę o zwolnienie mojej córki Anny Kowalskiej, uczennicy klasy V A, z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego w roku szkolnym 2023/2024 zgodnie z załączonym orzeczeniem lekarskim.

Jednocześnie proszę o zwolnienie z obecności mojej córki z pierwszych lub ostatnich lekcji

wychowania fizycznego wg obowiązującego planu zajęć. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo córki w tym czasie poza terenem szkoły.

Joanna Kowalska

Załącznik:

orzeczenie lekarskie

Zwolnienie lekarskie z WF krótkoterminowe nie wymaga pisania podania. Wystarczy przedłożyć je wychowawcy lub przesłać czy dostarczyć nauczycielowi WF. Inaczej jest przy długoterminowych zwolnieniach lekarskich – semestralnych lub rocznych.

§ 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373 z późn. zm.) stanowi, że:

dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii; dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

Przepisy te nie wymagają, aby opinię lekarską wystawił lekarz specjalista (ortopeda, psychiatra, chirurg itp.), może więc to być lekarz POZ (rodzinny, pediatra).

Lekarz, ze względu na stan zdrowia i predyspozycje ucznia, może go zakwalifikować do jednej z poniższych grup:

A – zdolny do zajęć bez ograniczeń,

As – zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport,

B – zdolny do zajęć WF z ograniczeniami,

– zdolny do zajęć WF z ograniczeniami, Bk – zdolny do zajęć WF z ograniczeniami, wymagający dodatkowych zajęć ruchowych lub korekcyjnych,

– zdolny do zajęć WF z ograniczeniami, wymagający dodatkowych zajęć ruchowych lub korekcyjnych, C – niezdolny do zajęć WF czasowo lub trwale,

– niezdolny do zajęć WF czasowo lub trwale, C1 – niezdolny do zajęć WF, uczestniczący w zajęciach korekcyjnych.

Po przeprowadzeniu badania, np. bilansowego, lekarz może zakwalifikować dziecko do grupy na zajęciach wychowania fizycznego, podać zalecenia dla nauczyciela tego przedmiotu lub wystawić opinię o braku możliwości uczestniczenia dziecka w zajęciach WF (grupa C lub C1) przez określony czas lub przez cały rok szkolny.

Reklama

Czytaj także:

Jak napisać oficjalnego e-maila?

Rozgrzewka na WF – jak przygotować i poprowadzić

Fobia szkolna – co to jest?