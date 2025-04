Dziecku, które chodzi do zerówki przysługuje zniżka na przejazd pociągiem. Jednak kontroler biletów nie będzie w stanie po wyglądzie naszego sześciolatka stwierdzić, w jakim jest wieku. Wtedy warto wziąć ze sobą dokument potwierdzający, ile dziecko ma lat. Bez niego możemy mieć problem podczas podróży. Podpowiadamy, skąd wziąć takie zaświadczenie i o czym jeszcze trzeba pamiętać podróżując z 6-latkiem pociągiem.

W roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, od początku roku szkolnego - czyli od września – zostaje objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Brzmi trochę zawile i strasznie, ale chodzi po prostu o to, że maluch idzie we wrześniu do zerówki.

Jeśli chcesz jechać z nim koleją i skorzystać z ulgi, nie wystarczy, że będziesz mieć dowolny dokument stwierdzający wiek dziecka (jest tak jedynie w przypadku młodszego dziecka). Szkoły, przedszkola czy inne placówki prowadzące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne nie wydają jednak legitymacji szkolnych dla dzieci z zerówek. Co powinieneś zrobić?

Jaka zniżka na pociągi przysługuje 6-latkowi?

Przy przejazdach koleją dziecku uczęszczającemu do zerówki przysługuje ulga ustawowa 37 proc. (a na bilety miesięczne – 49 proc.) Musi jednak posiadać w czasie przejazdu odpowiedni dokument. Jest to zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (wzór MEN-I/53/2) wydawane przez placówkę.

Zdobycie odpowiedniego zaświadczenia nie jest kłopotliwe. Wystarczy poprosić o nie w placówce, do której chodzi dziecko. Powinno być wydane od ręki. Jeśli odpowiednio przygotujemy się do podróży koleją, z pewnością będzie to bardzo przyjemna wyprawa dla dziecka i rodziców – radzi Przemysław Skubisz, Dyrektor Departamentu Praw Pasażerów UTK.

Jeśli chcesz jechać koleją z dzieckiem, które chodzi do zerówki i korzystać z przejazdów ulgowych, powinieneś posiadać stosowne zaświadczenie i okazywać je do kontroli razem z biletem. Jeśli zaś dziecko skończyło 6 lat, ale nie uczęszcza do zerówki, może korzystać z ulgi przejazdowej na podstawie zaświadczenia o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego wydanego przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej. Jeżeli będziemy pamiętać o tych prostych zasadach, tańsza podróż z dzieckiem nie powinna być problemem.

Jazda pociągiem powinna każdemu pasażerowi - małemu czy dużemu - kojarzyć się przyjemnie. Nasz Urząd dba o to by prawa pasażerów były przestrzegane. Chcemy też pomagać zrozumieć podróżującym obowiązujące przepisy. Robimy to przez poradniki takie jak ten, ale informacje można znaleźć również na stronie pasazer.utk.gov.pl – do odwiedzin strony www zachęca p.o. Prezesa UTK, Ignacy Góra.

Czy bez zaświadczenia można wyjątkowo przejechać na ulgowym bilecie?

Sam wygląd dziecka nie może być podstawą do korzystania z uprawnień. Powinieneś mieć dla niego bilet wraz z właściwym i ważnym dokumentem. Jeśli nie masz zaświadczenia, powinieneś zakupić bilet pełnopłatny (normalny). Możesz też skorzystać z dostępnych ofert handlowych danego przewoźnika dla osób młodych (np. KM-35, KŚ-26) albo oferty dla małych grup podróżujących z dzieckiem (Bilet Rodzinny w PKP Intercity).

Ulgi ustawowe dotyczą przejazdów na terenie Polski. W przypadku przejazdów międzynarodowych mogą być dostępne inne ulgi dla dzieci i osób młodych. Aby uzyskać informacje na ich temat, skontaktuj się z właściwym przewoźnikiem.

Przepisy regulujące zasady przejazdów ulgowych

Artykuł napisany na podstawie materiałów prasowych Urzędu Transportu Kolejowego