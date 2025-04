Dominika Sulińska wyjaśnia, że zmysły są nam dane przez naturę nie tylko po to, abyśmy mogli się rozwijać, ale też po to, abyśmy mogli przetrwać:

Bardzo często jest tak, że dziecko doświadcza na poziomie zmysłów nieprzyjemnego doświadczenia, które w dalszej perspektywie je chroni. Np. zmysł dotyku: kiedy dziecko dotyka gorącego kubka i parzy rękę – oczywiście jest to bardzo nieprzyjemne – to natomiast jest to alert dla jego organizmu. Jeśli w przyszłości poczuje to znajome ciepło przy ognisku, przy kominku, przy gorącym czajniku, uchroni je to przed poważnym poparzeniem albo nawet śmiercią.