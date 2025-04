Wybór żłobka nie należy do najłatwiejszych. Nie chodzi przecież tylko o to, by placówka była jak najbliżej waszego miejsca zamieszkania. Musisz także zwrócić uwagę na to, czy kadra jest odpowiednio wykształcona i czy catering spełnia wymagania diety twojego dziecka.

W Polsce, oprócz żłobków publicznych, działa wiele placówek prywatnych. To tzw. dzienne klubiki dziecięce oferujące opiekę nad dziećmi do lat trzech.

Maluch odprowadzany do żłobka ma zapewnioną fachową opiekę. Personel jest przeszkolony, jadłospis właściwie skomponowany, a wyposażenie sal sprawia, że dziecko chce do niego przychodzić. Zabawki są odpowiednio dobrane do wieku malucha - to ważne w jego rozwoju. Codzienna zabawa w żłobku daje także możliwość kontaktu z innymi dziećmi.

Gdy niania bądź babcia zachorują, to ty musisz zostać z maluchem. Żłobek jest niezawodny. Jest tez tańszy niż opiekunka do dziecka.

Wychowawca w żłobku ma pod swoją opieką kilka, a czasem nawet kilkanaście maluszków. Nie jest więc w stanie zawsze skupiać się na ich indywidualnych potrzebach. Nie możesz też przywozić dziecka kiedy ci się podoba. Harmonogram musi być przestrzegany każdego dnia.

Bardzo prawdopodobne jest także, że dziecko będzie częściej chorowało. To efekt zarażania się od innych. Niektórzy lekarze są jednak zdania, że w żłobku bądź przedszkolu maluch nabierze odporności.

Pierwsze trzy lata życia mają ogromne znaczenie dla rozwoju dziecka. Pomyłką było więc posyłanie malucha na kilka godzin dziennie w miejsce, w którym spełniało się jedynie jego podstawowe potrzeby. Tak było jednak kiedyś - gdy żłobki pełniły tylko funkcję opiekuńczą. Zapewniano w nich właściwą pielęgnację, tzn. dbano, by dzieci były wyspane, najedzone i wychodziły na dwór. Teraz jest zupełnie inaczej.

Chcesz zapisać swojego malucha do żłobka? Dowiedz się, jaki program edukacyjno-wychowawczy realizuje placówka i w jaki sposób to robi. Sprawdź, jak jest wyposażona sala, w której dzieci się bawią, czy zabawki mają odpowiednie atesty oraz czy dzieci wychodzą na dwór i ile czasu tam spędzają.

Nie sugeruj się reklamami. To, że w żłobku uczą angielskiego czy gry w szachy, nie ma dużego znaczenia. Dla dzieci o wiele ważniejsze jest mądre traktowanie przez wychowawców. Rozwija je nie tylko nauka nowych słówek w obcym języku, ale także uczenie się okazywania i nazywania emocji oraz warunki do swobodnej zabawy.

Od śledzenia dziecka przez kamery monitoringu dla rodziców ważniejsza jest pewność, że zostawili je w dobrych rękach.

Co jeszcze pomoże w wyborze placówki? Opinie innych rodziców - ale nie te w internecie, a mówione na placu zabaw bądź w osiedlowym sklepie.

