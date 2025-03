Ergonomicznie i w trendach

Choć Wildride jest na rynku zaledwie cztery lata, marka już zdążyła podbić serca młodych rodziców, influencerów i celebrytów na całym świecie. Od Kanady po Japonię, od krajów skandynawskich po RPA – wysoka jakość wykonania i stylowy design rozwiązują uniwersalny problem, z którym borykają się młodzi rodzice z różnych kultur, kontynentów i stref czasowych. W najnowszej kolekcji wprowadzone zostały cztery nowe odcienie nosideł wspomagających: Dirty Desert, Vintage Rose, Iron oraz Fern. Ta paleta barw idealnie wpisuje się w tegoroczne trendy i będzie stanowić stylowe uzupełnienie każdej stylizacji. Łącznie dostępnych jest już ponad 20 wzorów i kolorów.

Nosidła wspomagające Wildride zostały stworzone przez trójkę przyjaciół, młodych rodziców, na czele z Joostem Hultinkiem – świeżo upieczonym ojcem, który miał dosyć ciągłego zmęczenia barków i bólu pleców powodowanego nienaturalnym ustawieniem ciała podczas długiego noszenia dziecka. Stworzony przez nich produkt jest efektem setek godzin projektowania, testowania oraz ulepszania konstrukcji. Przetestowali go fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, a także projektanci wzornictwa przemysłowego. Produkt spełnia wszelkie wytyczne w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności – nosidła pomyślnie przeszły testy firmy SGS zgodnie z normą certyfikacyjną ASTM F2907-22 i CEN/TR 16512-2015. 90% użytych materiałów posiada certyfikat OEKO-TEX Standard 100.

Opatentowana konstrukcja Wildride daje możliwość ergonomicznego i wygodnego noszenia dziecka w wieku od 9 miesięcy do około czterech lat. W przeciwieństwie do przednich oraz tylnych nosideł, Wildride nie ogranicza małemu człowiekowi pola widzenia – bezproblemowo może wejść w kontakt wzrokowy z rodzicem lub oboje mogą patrzeć w tym samym kierunku. Co istotne, nie ogranicza także ruchów opiekuna.

Najnowsza kolekcja nosideł wspomagających Wildride dostępna jest na www.kidsinspirations.pl oraz w sklepach partnerskich dystrybutora.

