Spokojny sen dziecka jest nadzieją na spokojną noc także dla rodziców. Trudno jednak wyobrazić sobie taką sytuację, jeśli sen z powiek mamie i tacie spędza przeraźliwe zgrzytanie zębów dziecka.

Zgrzytanie zębami u dzieci - bruksizm

Bruksizm występuje najczęściej u dzieci do 6. roku życia i pojawia się zazwyczaj w tych okresach, kiedy dziecku pojawiają się zęby, wpierw mleczne, potem stałe. Niemniej jednak coraz częściej dotyka także dorosłych.

Ale nie samo pojawianie się zębów jest przyczyną zgrzytania. Do tej pory udało się ustalić, że czynnikami sprzyjającymi zgrzytaniu zębów są stres oraz wady zgryzu.

Mimo że bruksizm uznaje się za bardzo uprzykrzającą dolegliwość dla otoczenia dziecka zgrzytającego w nocy ząbkami, tak naprawdę ten aspekt jest mało istotny w porównaniu z poważnymi skutkami nieleczenia tej przypadłości u dzieci.

Zgrzytanie zębami prowadzi do:

znacznego osłabienia uzębienia,

ścierania szkliwa nazębnego,

kruszenia się ząbków,

bólu stawów żuchwowych, a nawet ich uszkodzenia.

Objawy bruksizmu

Symptomy bruksizmu to nie tylko samo zgrzytanie zębami u dziecka. To cały zespół objawów i zachowań, do których należą:

ból szczęki w czasie jednoczesnego jedzenia i mówienia, jedzenia i śmiania się,

obgryzanie kredek, długopisów,

bóle szczęki,

bóle twarzy,

obgryzanie paznokci.

Zgrzytanie zębami u dzieci - jak leczyć

Całe leczenie skupia się głównie wokół ustalenia czy zgrzytanie zębami u dziecka powodowane jest silnymi przeżyciami, zbyt dużą wrażliwością, czy też istniejącymi już wadami zgryzu. Jeśli w czasie wizyty u stomatologa dowiemy się, że dziecko najprawdopodobniej zgrzyta w nocy zębami, bo badanie wykazało wadę w uzębieniu, leczenie będzie się skupiać na nauce prawidłowego ustawiania szczęki. Stomatolog zaleci zapewne stosowanie specjalnej szyny odciążającej.

Jeżeli zgryz dziecka nie wykazuje żadnych nieprawidłowości, winowajcą zgrzytania uznaje się stres i napięcia nerwowe.

Dziecko odreagowuje silne emocje, których doznało w ciągu dnia i zgrzyta zębami w czasie snu. W tym przypadku bardzo ważne jest to, aby napięcia nerwowe dziecka umiejętnie rozładować przed zaśnięciem. W tym celu wystarczy spokojna rozmowa z malcem o jego „troskach”, czytanie bajki, ciepła, przyjemna kąpiel przed snem lub po prostu poczucie bliskości i czułość.

Zgrzytanie zębami a owsiki i inne pasożyty u dzieci

Zgrzytanie zębami jest jednym z głównych objawów występowania pasożytów w organizmie dziecka. Może być słyszalne u dziecka zarówno w czasie dnia, jak i w czasie jego snu. Oprócz charakterystycznego zgrzytania występują najczęściej inne, typowe dla owsicy symptomy:

kłopoty ze snem dziecka,

nocne drapanie się po okolicy odbytu z powodu silnego świądu,

bóle brzuszka oraz bóle głowy,

brak apetytu u dziecka, przy czym większa niż zwykle ochota na słodycze,

zaczerwienienie okolicy odbytu i nierzadko drobne wypryski w tym rejonie,

obgryzanie paznokci,

podkrążone oczy u dziecka i ogólne osłabienie organizmu,

kłopoty z koncentracją,

(czasem) nocne moczenie łóżka.

Jaja owsików, które w potężnych ilościach samica składa w okolicach odbytu, mogą także dostać się do organizmu drugiego człowieka drogą wziewną. Po prostu mogą być wdychane, nawet wraz z unoszącym się kurzem. Tak więc samo częste mycie rąk nie zawsze może wystarczyć jako ochrona przez zachorowaniem.

Profilaktyka w zapobieganiu zarażenia owsikami skupia się głównie na dbałości o wpojenie w dziecku prawidłowych nawyków higienicznych. To pozwala w znacznym stopniu na ograniczenie zakażenia, poprzez kontakt z przedmiotami, na których mogą znajdować się jajeczka owsików, np. zabawkami w przedszkolu.

Zgrzytanie zębów u dziecka w każdy przypadku jest oznaką zmian, które wymagają interwencji i nie mogą być pozostawione same sobie. Obserwuj dziecko i nie lekceważ nawet tak błahego w przekonaniu wielu osób objawu, jakim jest zgrzytanie zębami u dzieci w czasie snu.

Artykuł został pierwotnie opublikowany 11.08.2009 na podstawie informacji MWmedia przez Agnieszkę Lewandowską.

