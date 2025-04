Zespół FAS (alkoholowy zespół płodowy) jest wynikiem spożywania alkoholu przez ciężarną. Jest to zespół wad wrodzonych, fizjologicznych, neurologicznych i somatycznych, które rzutują na dziecko i całe jego życie.

Naukowo udowodniona szkodliwość alkoholu w ciąży pozostawia trwały ślad na życiu dziecka, niestety w społeczeństwie ta świadomość jest wciąż niska. Myślisz, że ciąża nie jest przeciwwskazaniem do wypicia nalewki na przeziębienie czy kieliszka wina do obiadu? Jest, definitywnie i ostatecznie. Dla wielu rodziców fizjonomia dziecka z Zespołem FAS tuż po narodzinach jest zaskoczeniem, bo przyszła mama okazjonalnie piła alkohol.

W I trymestrze alkohol zaburza powstawanie i migrację komórek, co może spowodować samoistne poronienie, dysfunkcje ośrodkowego układu nerwowego, bądź powstanie wad rozwojowych (wady serca, uszkodzenia wątroby, deformacje twarzoczaszki). W II trymestrze pogłębiają się charakterystyczne zmiany fizjonomii i uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Ryzyko poronienia jest bardzo wysokie. W III trymestrze nasila się ryzyko uszkodzenia hipokampu i uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Ponadto, może dojść do przedwczesnego porodu czy zaburzeń w prawidłowym rozwoju mózgu, zmysłu wzroku i słuchu.

Pełnoobjawowy zespół FAS występuje u ok.10% spośród wszystkich osób, u których diagnozuje się zaburzenia wynikające ze spożywania alkoholu przez matkę w okresie płodowym. Pozostałe przypadki podzielić można na 4 grupy:

Alkoholowy Efekt Płodowy (FAE), w którego przebiegu nie występują charakterystyczne dla FAS cechy fizyczne, Częściowy Zespół Alkoholowy Płodu (PFAS), diagnozowany u osób, które mają problemy z nauką, koncentracją, nadpobudliwością lub agresywnym zachowaniem, Poalkoholowy Defekt Urodzeniowy (ARBD) – dotyczy osób, u których występują fizyczne anomalie, takie jak uszkodzenia w budowie serca, szkieletu oraz wynikające z nich upośledzenia sprawności motorycznej, Poalkoholowe Zaburzenia Układu Nerwowego (ARND), diagnozowany u osób z objawami zaburzeń neurologicznych.

Położne i lekarze nie mają wątpliwości, że dziecko, które przyszło na świat, cierpi na Alkoholowy Zespół Płodowy. Najczęstsze i niemal zawsze występujące objawy fizyczne FAS to:

niska masa urodzeniowa i niewielki wzrost w okresie przed i po urodzeniu,

mała i wąska głowa,

krótki, zadarty nos,

spłaszczona rynna nosowa,

wąska górna warga,

bladość ust

opadające powieki,

wąskie szpary powiekowe,

szeroko rozstawione i nisko osadzone oczy,

krótka szyja,

mała żuchwa,

cofnięty podbródek.

Objawy Zespołu FAS to nie tylko cechy widoczne gołym okiem, lecz także szereg symptomów i komplikacji, które pojawiają się we wczesnym, jak i w późniejszym życiu dziecka, a potem dorosłego człowieka. Do najczęstszych objawów neurologicznych i somatycznych wskazujących na wystąpienie zespołu FAS zalicza się:

zaburzenia motoryczne, w tym w koordynacji wzrokowo-ruchowej,

zaburzenie równowagi i sensoryczne

przywidzenia, omamy,

problemy z koncentracją, nauką, przyswajaniem i przetwarzaniem informacji,

niski poziom inteligencji (IQ), problemy z pamięcią, niekiedy upośledzenie umysłowe,

nadpobudliwość ruchowa,

problemy interpersonalne i społeczne,

tendencja do popadania w uzależnienia,

depresja, stany nerwicowe i lękowe.

Pomimo faktu, że zespół FAS jest nieuleczalny, istnieje możliwość złagodzenia jego symptomów. Za kluczowe uważa się objęcie dziecka troską i opieką, również psychologiczną i zadbanie o jego zrównoważony rozwój.

