Dziewczynka bawiła się butelką z żelem antybakteryjnym w obecności rodziców. Byli pewni, że to nic takiego, bo przecież mieli 3-latkę przez cały czas na oku. Nagle ich córka straciła przytomność.

Reklama

Okazało się, że wystarczyła chwila nieuwagi, żeby wypiła go trochę i zatruła się. Rodzice od razu zawieźli ją do szpitala, a lekarze wprowadzili ją w stan śpiączki farmakologicznej, co było nieuniknione w tej sytuacji.

Sprawdź, czy żel antybakteryjny może zastąpić mydło!

Co niebezpiecznego jest w żelu antybakteryjnym?

Dziewczynka miała szczęście, że przeżyła. Alkohol, który stanowi większość składu płynu antybakteryjnego, jest niebezpieczny dla dzieci. Tym bardziej w tak dużym stężeniu (ok. 70-90%). Dla porównania w kieliszku wina alkohol nie przekracza najczęściej 15%.

Środki antybakteryjne dla dzieci

Produkty antybakteryjne, zwłaszcza te przeznaczone dla dzieci, mogą przyciągać uwagę maluchów swoim wyglądem. Często mają ładne kolory (różowy, błękitny), a na opakowaniu można zobaczyć postacie z bajek. Tym bardziej trzeba trzymać je w miejscach niedostępnych dla najmłodszych.

Reklama

Dowiedz się, jak dbać o bezpieczeństwo dziecka w domu!