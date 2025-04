Zdrowe relacje z rówieśnikami – dlaczego warto uczyć ich już najmłodsze dzieci?

Gdy dziecko rozpoczyna naukę w szkole, wkracza w zupełnie nowy i pełen wyzwań etap w swoim życiu. To początek wielkiej przygody – zdobywania nowych umiejętności, doświadczeń, ale także budowania relacji w grupie rówieśniczej. Warto pamiętać, że czas ten jest wypełniony wieloma emocjami, a nawiązywanie znajomości nie zawsze jest tak oczywiste. Zdarza się, że stając się członkiem grupy, dziecko musi mierzyć się z krytyką, agresją czy odrzuceniem. Na co powinni zwrócić uwagę opiekunowie i nauczyciele, aby uchronić najmłodszych przed niebezpiecznymi relacjami z rówieśnikami? Dlaczego to tak ważne?