Przekąski pomiędzy posiłkami pełnią ważną rolę w codziennej diecie zarówno dorosłych, jak i dzieci. Przekąską nazywa się też czasem małe co nieco zjedzone w porze drugiego śniadania lub podwieczorku, dlatego tak ważne jest, aby przekąski były dostosowane do potrzeb żywieniowych dzieci.

Przekąska przekąsce nierówna

Przekąska to wprawdzie nie jest pełne danie, a raczej mały posiłek zaspokajający głód między głównymi posiłkami, nie oznacza to jednak, że nie powinna być zdrowa i dostarczać dziecku potrzebnych substancji odżywczych. Popularne batoniki, drożdżówki, chipsy czy paluszki na pewno zaspokoją burczenie w brzuchu dziecka, nie wnoszą jednak do diety cennych składników odżywczych. O to, co w takim razie jako przekąska dla dziecka będzie najlepszym rozwiązaniem, zapytaliśmy przedstawiciela marki Danonki.

W przypadku dzieci prawidłowo zbilansowana dieta ma znaczenie dla ich rozwoju. Jeśli dziecko potrzebuje zjeść pomiędzy głównymi posiłkami przekąskę, warto wybierać te, które są polecane przez ekspertow ds. żywienia. Należą do nich głównie 3 grupy produktów: warzywa, owoce i fermentowane produkty mleczne – mówi Natalia Brewczyńska, starszy kierownik marki Danonki. Danonki, mogą być elementem dobrej przekąski, ponieważ prócz tego, że są źródłem białka, są wzbogacone w wapń i witaminę D, potrzebne do prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci – dodaje.

Wielu rodziców deklaruje, że chce podawać swojemu dziecku zdrowe przekąski, jednak jednocześnie wielu uważa, że trudno znaleźć takie, które są pożywne i smaczne. Czy aby na pewno? Zaraz przekonasz się, że masz je w swojej lodówce!

5 pomysłów na zdrowe przekąski dla dziecka

1. Warzywa

Są doskonałą przekąską. Dlaczego? Bo zawierają mało cukru, a tym samym mało kalorii, za to całe mnóstwo witamin i mikroelementów. Twoje dziecko nie przepada za warzywami i myślisz, że nigdy nie da się go namówić, by zjadło je zamiast ulubionego batonika? Nie poddawaj się, zanim nie zaproponujesz ich dziecku! Sekret tkwi bowiem w odpowiednim podaniu. Z jarmużu możesz na przykład zrobić pyszne chipsy (wystarczy porwać jarmuż na małe kawałki, skropić oliwą i podpiec na blasze w piekarniku). Marchewka, seler naciowy, zielony ogórek czy papryka doskonale nadają się do pocięcia w słupki i podania z dipem zrobionym z jogurtu naturalnego przyprawionego świeżymi ziołami. A jeśli Twoje dziecko uwielbia frytki, nie odmawiaj mu ich, ale przygotuj je w wersji zdrowej – z batatów, pieczonych w piekarniku bez tłuszczu i soli, za to ze słodką papryką i odrobiną pieprzu.

2. Owoce

To prawdziwa bomba witaminowa, dlatego zadbaj o to, by w domu zawsze były owoce, a ich jedzenie było codziennym nawykiem całej rodziny. Latem i jesienią warto wybierać polskie owoce sezonowe – latem truskawki, maliny i jagody, jesienią jabłka, gruszki i śliwki. Z ulubionych owoców możesz przyrządzić dziecku sałatkę, domową galaretkę lub sok albo gładkie smoothie. Zimą, oprócz świeżych owoców, warto sięgnąć po owoce mrożone, które ożywią zimowe dania.

3. Produkty mleczne

Eksperci żywieniowi jako zdrową przekąskę dla dzieci zalecają także mleczne produkty fermentowane, takie jak naturalne i smakowe jogurty, maślanki i serki homogenizowane. Dlaczego? Ponieważ są doskonałym źródłem wapnia i białka, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka. Mleczne przekąski nie muszą być nudne. Możesz przygotować dziecku, jogurtowy koktajl z owocami, pyszny twarożek z rzodkiewką, serek z owocami albo po prostu podać mu mleczne produkty przygotowane specjalnie z myślą o dzieciach.

4. Domowe batoniki z musli

Jeśli Twoje dziecko kocha słodycze, z pewnością polubi tę przekąskę, która zawiera nie tylko witaminy i składniki mineralne, ale także zdrowe tłuszcze i błonnik. Jej przygotowanie jest banalnie proste. Płatki (np. owsiane), posiekane suszone owoce (np. rodzynki, morele, żurawina) i orzechy (np. włoskie, laskowe, pistacjowe czy migdałowe) i odrobinę miodu wymieszaj razem, uformuj batoniki i piecz na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Pamiętaj jednak że eksperci polecają takie przekąski w niedużych ilościach ze względu na ich kaloryczność.

5. Hummus

Pasta z ciecierzycy jest nie tylko niezwykle pyszna, ale też zdrowa – zawiera bowiem dużo pełnowartościowego białka roślinnego. Hummus będzie świetnie smakował zarówno solo – rozsmarowany tylko na pieczywie pełnoziarnistym, jak i jako dodatek do chrupiących warzyw.