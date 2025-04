Wybór studia a realizacja naszych pomysłów



Wielu rodziców z góry zakłada, jakie pozycje i ujęcia chciałoby mieć na zdjęciach. Z kim chcą dziecku zrobić zdjęcia i w jakiej ilości. Najczęściej wybieramy fotografie ze świecą, różańcem, Biblią lub dziecka modlącego się na klęczniku. Potem chcemy aby nasza pociecha miała zdjęcia z rodzicami, chrzestnymi, rodzeństwem, dziadkami i ze wszystkimi razem. Ładnie to brzmi, ale czy będzie tak ładnie, jeśli fotograf ma małe studio, tylko 2-3 tła i brak koncepcji ? Bo zamknięty w czterech ścianach nie może poradzić sobie z objęciem kilku osób na fotografii.

Reklama

Jeśli zamierzamy zamówić zdjęcia w studiu, sprawdźmy wcześniej, jakie ujęcia wykonuje upatrzony przez nas zakład fotograficzny, jakimi tłami lub scenografią dysponuje oraz czy w razie zdjęć grupowych wszyscy się zmieszczą. Każdy ma swój odrębny gust i każdemu podoba się coś innego. Więc jeśli fotograf proponuje nam zdjęcia, które godzą w naszą estetykę, to spróbujmy namówić go na taką sesję, jaka nam się podoba.

Zdjęcia wykonywane w studiu mają niewątpliwie tę przewagę nad sesją w plenerze, że można w pełni zapanować nad procesem oświetlenia osób i sceny oraz, że w razie niepogody, w studiu zawsze jest ciepło i sucho. Musimy się zastanowić czy w studiu otrzymamy to, na co liczymy, czy na podstawie zdjęć oglądanych u znajomych, możemy zaufać fotografowi i czy będziemy zadowoleni z sesji.

Plener – nieograniczone możliwości



Dlaczego tak bardzo podobają nam się piękne zdjęcia krajobrazowe, zdjęcia przyrody, natura, architektura zabytkowa podczas różnych pór roku? Coś co od dawna fascynowało fotografów, to miejsca nietknięte przez człowieka, gdzie natura jest twórcą, malarzem, dekoratorem i jedynym w swoim rodzaju artystą. Żadne miejsce nie ma swojego identycznego odpowiednika i każde jest jedyne i niepowtarzalne. Jedynie cywilizacja jest czymś, co nas drażni na zdjęciach pejzażowych i co nam przeszkadza w delektowaniu się jej pięknem. Zmorą fotografii plenerowej są słupy energetyczne, druty wysokiego napięcia oraz wszystko co metalowe, betonowe i posiadające cechy zepsucia cywilizacyjnego. Pamiętając o tym możemy ze spokojem udać się wraz z rodziną na niezapomnianą sesję zdjęciową w plenerze.

Plener daje nam nieograniczone możliwości poruszania się z aparatem i naszym dzieckiem po dużych przestrzeniach i wykonywanie niezliczonej ilości zdjęć. Pamiętać należy, że fotografia jest jedną z dziedzin sztuki i każde z ujęć należy traktować jak osobne dzieło, które powinno być przemyślane i ciekawe. Fotografia daje nam możliwość oddania trójwymiarowości fotografowanych obiektów. Znaczy to, że poprzez odpowiednie ustawienie ostrości na najważniejszy element wskazujemy to, co jest istotne na ujęciu.

Większość niedoświadczonych i początkujących fotografów ogranicza się do dwóch wymiarów. Pierwszy plan jest ostry a drugi rozmyty. Jednak dużo lepsze efekty uzyskamy znajdując pierwszy plan, który będzie nieostry, a będzie tylko pomocny przy kompozycji ujęcia. Drugi plan będzie ostry i tam powinniśmy umieścić osobę fotografowaną, a trzeci plan przy odpowiednim ustawieniu aparatu i obiektywu będzie rozmyty. Jeżeli zależy nam aby wykonać portret na tle, które jest równie ważne i piękne, co nasze dziecko, wtedy wybieramy w aparacie tryb krajobrazowy. Pamiętajmy że w każdych warunkach oświetleniowych otrzymamy różne efekty. W słoneczny dzień nasze zdjęcia będą miały idealnie oddane kolory lub będą z lekką nutą żółcieni. Jednak w pochmurny dzień kolorystyka zdjęć będzie zdecydowanie mniej soczysta, bez dużych kontrastów i cieni oraz z lekkim odcieniem koloru niebieskiego.

Jeśli wybierzemy dobrego fotografa to możemy się spodziewać że otrzymamy piękne zdjęcia i będziemy mieli się czym pochwalić wśród znajomych . Jeśli zdecydujemy się na wykonanie zdjęć samemu, to zróbmy ich jak najwięcej i z każdego miejsca kilka ujęć. Pamiętajmy również aby nie robić zdjęć pod słońce i aby dziecko nie stało przodem do jaskrawego słońca, bo będzie miało zmrużone lub całkiem zamknięte oczy. Nie zapominajmy także, żeby na zdjęciach nie było zbyt dużo zbędnych elementów, które będą odciągać uwagę oglądających od najważniejszej osoby w tym dniu, czyli naszego dziecka, które właśnie przyjęło do swojego serca Pana Jezusa.

Reklama

Autorem artykułu jest Jakub Morkowski - Studio Fotograficzne FOTART www.studiofotart.pl