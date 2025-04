Zboża – cenny składnik diety



Pierwsze lata życia są wyjątkowe – organizm dziecka jest bardzo delikatny i intensywnie się rozwija. Zarówno kształtowanie funkcji narządów, jak i szybki metabolizm w tym okresie życia sprawiają, że właściwie skomponowana dieta najmłodszych jest kluczowa dla prawidłowego rozwoju. Wprowadzanie do jadłospisu produktów zbożowych pozwala niemowlęciu odkrywać nowe konsystencje, a także pomaga uzupełniać jego coraz większe zapotrzebowanie na składniki odżywcze. Komponując dietę malucha, warto uwzględniać w niej różnorodne gatunki zbóż, które różnią się od siebie zarówno smakiem, jak i wartością odżywczą. To przyzwyczai niemowlę do bardziej urozmaiconego jadłospisu w przyszłości, a zatem pozwala kształtować dobre nawyki żywieniowe, które będą przez dziecko powielane w dorosłym życiu.

Jakie produkty zbożowe dla malucha?



Warto pamiętać, że organizm niemowlęcia wciąż intensywnie się rozwija, przez co nie jest obojętny na składniki zawarte w pożywieniu. Właśnie dlatego wybór produktów nie może być kwestią przypadku. Pomocna w komponowaniu diety najmłodszych jest żywność przeznaczona specjalnie dla niemowląt i małych dzieci. Wśród tego typu produktów można znaleźć kaszki skomponowane z różnorodnych zbóż, takich jak owies, jęczmień, żyto, pszenica, kukurydza, ryż i proso. Najbardziej wartościowe zboża to te z pełnego przemiału, ponieważ zawierają cenne składniki odżywcze, np. błonnik.

Na miarę potrzeb malucha



Kaszki przeznaczone specjalnie dla najmłodszych spełniają wyjątkowo restrykcyjne normy jakości, znacznie bardziej surowe niż te odnoszące się do produktów ogólnego przeznaczenia (spożywanych przez starszych członków rodziny2). Ponadto widoczne na ich opakowaniu wskazanie wieku (np. po 6. czy 10. miesiącu życia) pomaga rodzicom wybrać produkt dopasowany do potrzeb i umiejętności dziecka na określonym etapie jego rozwoju.

Kaszka mleczna wzbogaci codzienny jadłospis malucha w cenne witaminy i składniki mineralne, takie jak:

• biotynę dla prawidłowego metabolizmu energetycznego,

• wapń dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci,

• jod dla wsparcia rozwoju poznawczego,

• żelazo i witaminę C dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

Czy wiesz że?

Owies i jego przetwory, ze względu na swój skład oraz właściwości, są jednym z cenniejszych produktów zbożowych, o które warto rozszerzyć dietę niemowlęcia. Owies charakteryzuje się wysoką wartością odżywczą. W porównaniu do innych zbóż ma wyższą zawartość białka o znacznym udziale aminokwasów egzogennych, a także wyższą zawartość korzystnych frakcji tłuszczowych. Owies to także nieocenione źródło błonnika pokarmowego. Ponadto ma delikatny smak i przyjemny zapach. Przygotowana na jego bazie owsianka z dodatkiem owoców i mleka stanowić będzie pyszny pełnowartościowy posiłek dla malucha.

* Witamina A, D, tiamina oraz wapń wymagane przepisami prawa w kaszkach mlecznych.

Ważne informacje: Zaleca się kontynuację karmienia piersią podczas wprowadzania pokarmów uzupełniających. Karmienie piersią powinno trwać tak długo, jak jest to pożądane przez matkę i dziecko. Karmienie piersią jest najlepsze dla dziecka.

