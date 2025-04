Szkoła to nie tylko miejsce nauki, ale także kolebka wielu zabawnych sytuacji i anegdot, które wywołują uśmiech na twarzach uczniów i nauczycieli. Zamiast stresować się zadaniami, lepiej rozluźnić atmosferę żartami o szkole, nauczycielach czy poszczególnych przedmiotach. Oto garść najlepszych kawałów, które rozbawią nauczycieli, uczniów, a także rodziców!

Nie ma osoby, która nie znałaby chociaż jednego krótkiego kawału o Jasiu. Niektóre z nich to już niemal boomerskie żarty, ale część z nich nadal bawi. Mogą być one również bardzo długie i mieć bardziej rozbudowaną fabułę. Co by jednak nie mówić, żarty o Jasiu to klasyka szkolnych opowieści, które nigdy nie wychodzą z mody. Oto garść inspiracji:

***

Jasiu tak często stał w szkole kącie, że wychowały go pająki.

***

Przybiega Jasiu na stację i mówi:

- 10 litrów benzyny proszę!

- Co się stało, pali się czy co?

- Tak, moja szkoła, ale zaczyna już przygasać.

***

Przyszedł Jasio ze szkoły i mówi do taty:

- Dostałem piątkę i w jedynkę.

- Za co dostałeś piątkę?

- Bo pani zapytała się mnie ile jest 7x6, a ja powiedziałem, że to jest 42.

- A za co jedynkę?

- Bo pani zapytała się mnie ile jest 6x7.

- Przecież to jest jeden ch..!

- Też tak powiedziałem!

***

Jasiu na szkolnej wycieczce szkolnej do lasu pyta się pani:

- Proszę pani co to jest?

- A widzisz Jasiu to są czarne jagody.

- A dlaczego są czerwone? - pyta Jasiu

- Bo są jeszcze zielone.

***

Nauczyciel na lekcji polskiego pyta Jasia:

- Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się kąpiesz, on się kąpie...

- Sobota wieczór, panie profesorze.

***

Mama pyta Jasia:

- I jak tam nowy nauczyciel?

- Chyba niewiele wie. Cały czas o coś nas pyta.

***

Żarty o szkole i nauczycielach, podobnie jak te o Jasiu to klasyka, która nigdy się nie nudzi i przetrwała już mnóstwo pokoleń. Od lat żartujemy na temat szkoły, nauczycieli, przedmiotów czy szkolnych wydarzeń. W końcu kto powiedział, że nauka musi być zawsze tylko poważna? Oto garść propozycji na żarty o nauczycielach i szkole w ogóle.

Nauczycielka pyta:

- Jasiu, dlaczego twoje lekcje zawsze odrabia tata?

Na to Jasiu:

- Bo mama nigdy nie ma czasu

***

Nauczyciel WF każe dzieciom robić "rowerek". Wszyscy wykonują ćwiczenie, tylko Jasio położył się na plecach i trzyma nieruchomo nogi w górze.

- A Ty dlaczego nie ćwiczysz?

- Bo ja jadę z górki.

***

Pani pyta Jasia na lekcji:

- Gdzie jest wieża Eiffla?

- Ja nie wiem, ja jej nie brałem - odpowiada.

Zdziwiona nauczycielka każe mu przyprowadzić ojca do szkoły.

- Pański syn na pytanie "Gdzie jest wieża Eiffla?" odpowiada, że jej nie brał.

- Ja też nie widziałem, żeby on coś do domu wnosił.

Nauczycielka poszła do dyrektora, objaśnia mu sprawę, a on na to:

- Co mi tu pani głowę zawraca?! Kupimy nową.

***

Co ma wspólnego szkoła i WC? Wchodzisz bo musisz.

***

Syn piłkarza wraca z zakończenia roku i mówi:

- Tato, mój kontrakt z czwartą klasą został przedłużony o rok.

