Zaproszenie na komunię ręcznie robione: minimalistyczne

Szary papier pakowy, tekturka w brązowym kolorze (np. z materiałów z odzysku) oraz dekoracyjne pisaki do kaligrafii lub letteringu - to wszystko, czego potrzebujesz do przygotowania minimalistycznego, a jednocześnie efektownego zaproszenia. Jeśli chcesz, dodaj do niego także cienkie wstążki, złote nitki albo wspomniane wcześniej koronki.

Takie zaproszenie idealnie sprawdzi się także w połączeniu z kawałkiem gałązki bukszpanu albo wiosennych bazi.