Jak często dziecko powinno się wypróżniać?

Zaparcia trudno jest rozpoznać z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że liczba wypróżnień zależy od indywidualnych potrzeb dziecka. Średnio przyjmuje się, że noworodek w pierwszych tygodnia życia powinien wypróżniać się około 4 razy dziennie, kilkumiesięczny niemowlak – 2 razy na dobę, a kilkulatek – raz dziennie. Natomiast nie jest to regułą. Zdarza się, że czterolatek wypróżnia się 3 razy dziennie, a niemowlę może nie wypróżniać się przez 2 dni z rzędu i ta sytuacja może być również normalna.

Co może świadczyć o zaparciach?

Przyjmuje się, że zaparcia to rzadkie oddawanie twardego stolca, które może przyczyniać się do stresu u dziecka. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, sprawdź:

czy kał twojego dziecka to drobne, twarde kulki lub masywne i grube kawałki,

podczas wypróżniania dziecko wierci się, a na twarzy pojawia się grymas bólu

ma zabrudzoną bieliznę.

O czym świadczy zabrudzona bielizna?

Zabrudzona bielizna może być oznaką zaparcia i świadczy o popuszczaniu stolca. Dzieje się tak, gdy w wyniku nadmiernie rozszerzonej odbytnicy, miękki kał przecieka zza twardego. Rodzice zwykle błędnie to wydarzenie odczytują jako dowód na biegunkę. W rzeczywistości jest niezbity dowód na zaparcie.

Co przyczynia się do zaparć?

Na pytanie o przyczyny zaparć, 90% z nas odpowie, że nieprawidłowe odżywianie – dieta uboga w błonnik, przyjmowanie zbyt małej ilości płynów itp. To oczywiście prawda, natomiast znacznie ważniejszą i częstszą przyczyną są… złe nawyki związane z wypróżnianiem. Dzieci – ze względu na tempo życia – załatwiają się w pośpiechu i nieregularnie.

Jak pomóc dziecku, aby zlikwidować problem zaparć?

Warto czasem dać dziecku więcej czasu na pobyt w toalecie i pozwolić mu na odprężenie się przed skorzystaniem z ubikacji.

Warto również pamiętać, aby wpoić dziecku prawidłową pozycję przy wypróżnianiu. Najlepsza jest pozycja kuczna, która pozwala na pełne rozwarcie odbytu. Po posadzeniu dziecka na ubikację, zadbajmy o to, by pod jego stopami (jeśli nie dosięga do podłogi) pojawił się podnóżek. Następnie doradźmy mu, by pochylił tułów do przodu, tak, aby ramiona były wsparte na kolanach (brzuch powinien opierać się na udach). Taka pozycja najlepiej sprzyja wypróżnieniu.

Warto też pamiętać, że odruch żołądkowo-jelitowy jest najsilniejszy po śniadaniu. Sadzajmy więc dziecko na ubikacji lub nocniku 3 razy dziennie po większych posiłkach bez względu na to, czy uda mu się wypróżnić czy nie. Pamiętajmy, by go nie pospieszać.

Środki farmakologiczne na zaparcia – co stosować?

Środki przeczyszczające. Wielu rodziców unika podawania dziecku środków przeczyszczających z obawy, że spowolnią one perystaltykę jelit. Niesłusznie. W uzasadnionych przypadkach – gdy inne środki nie działają – jest to czasem konieczne.

Wielu rodziców unika podawania dziecku środków przeczyszczających z obawy, że spowolnią one perystaltykę jelit. Niesłusznie. W uzasadnionych przypadkach – gdy inne środki nie działają – jest to czasem konieczne. Makrogole. To preparaty, które zatrzymują wodę w jelitach, zwiększając jej zawartość w stolcu, a co za tym idzie jego rozmiękczenie.

To preparaty, które zatrzymują wodę w jelitach, zwiększając jej zawartość w stolcu, a co za tym idzie jego rozmiękczenie. Środki pobudzające perystaltykę jelit. Poprzez pobudzenie pracy jelit przesuwają one stole w kierunku odbytu. Uwaga nie można ich długotrwale stosować!

Przed podaniem leku warto skonsultować się z lekarzem.

