Czytanie to kolejny, niezwykle ważny etap w rozwoju dziecka. Dzięki książkom maluch rozwija koordynację wzrokowo-słuchową, poznaje świat i wzbogaca swoje słownictwo. Zanim jednak zaczniesz naukę czytania, odpowiednio się przygotujcie. Spraw, aby pierwsze lektury kojarzyły się dziecku z zabawą, a nie z pracą. Jak to zrobić?

Oswajanie z literkami

Tak naprawdę czytać możesz już małemu niemowlęciu, to pozwoli mu się oswoić z wyglądem liter. Maleństwo potraktuje literki jak nowe znaki graficzne. Warto zatem wybierać książki z dużą czcionką i z kolorowymi obrazkami. Na początku siadaj z dzieckiem i czytaj mu przez kilka minut, wskazując poszczególne wyrazy w tekście.

Poprawna wymowa

Dziecko zaczyna mówić pod koniec pierwszego roku życia. To wtedy mniej więcej zdaje sobie sprawę z tego, że każda z rzeczy ma swoją nazwę. Dlatego należy zwracać szczególną uwagę na sposób, w jaki rozmawiamy z maluchem. Rodzice i najbliższe osoby są pierwszymi nauczycielami mowy, warto zatem wypowiadać słowa głośno i wyraźnie. Dwulatki zazwyczaj szybko opanowują wymowę pojedynczych wyrazów. To dobry moment, aby za pomocą lektury, czytanej przez Ciebie na głos, wzbogacać słownictwo dziecka i skupić się na poprawnym wymawianiu przez nie wyrazów. Pozwoli to w przyszłości na łatwiejsze przyswajanie czytanych słów.

Wieczorny rytuał

Zanim dziecko zacznie samodzielnie czytać, spraw, by chwila z książką kojarzyła mu się z przyjemnością. Poczytaj mu na dobranoc. Twoja obecność i głos wywołują u malucha poczucie bezpieczeństwa. Niech wieczorna lektura stanie się codziennym rytuałem.

Odpowiedni moment

Kiedy rozpoznać, że nadeszła właściwa chwila na rozpoczęcie nauki czytania? Gdy dziecko będzie już jasno i logicznie się z Tobą komunikowało. Nie oczekuj jednak na początku zbyt szybkich postępów. Pamiętaj, że Twój maluch nieustannie poznaje świat i wiele rzeczy może go rozpraszać. Spraw zatem, by pierwsze czytanie nie trwało zbyt długo i było dla niego zabawą. Na początku wybieraj książki z dużą ilością obrazków. A przede wszystkim uzbrój się w cierpliwość!



Zachęć dziecko do czytania. Weź udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Czytam sobie", wspieranej przez restauracje McDonald's. W ramach wspierania przez firmę czytelnictwa wśród dzieci, w książkowej promocji na najmłodszych będzie czekało 7 książek na trzech poziomach trudności. Odpowiadają one etapom rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dziecka. Uwzględniają także potrzeby początkującego czytelnika, czyli potrzebę śledzenia tekstu paluszkiem, odpowiednią wielkość liter i papier przyjazny oku. Książki zostały napisane przez dobrze znanych współczesnych polskich pisarzy dla dzieci między innymi Wojciecha Widłaka, Grzegorza Kasdepke i Ewę Nowak. O szatę graficzną cyklu zadbało grono polskich artystów plastyków tworzących ilustracje dla dzieci. Seria „Czytam sobie” otrzymała honorowy patronat Biblioteki Narodowej.

Poziom 1 to „Składam słowa” - książki o maksymalnej ilości 150 – 200 wyrazów. Opowiadania zbudowane są krótkimi zdaniami, z wykorzystaniem podstawowych 23 głosek oraz litery „h”. Naukę wspierają dodatkowo ćwiczenia głoskowania.

- książki o maksymalnej ilości 150 – 200 wyrazów. Opowiadania zbudowane są krótkimi zdaniami, z wykorzystaniem podstawowych 23 głosek oraz litery „h”. Naukę wspierają dodatkowo ćwiczenia głoskowania. Poziom 2 to „Składam zdania” – książki zbudowane na bazie 800 – 900 wyrazów. Oprócz – dostępnych na niższym poziomie - ćwiczeń i podstawowych głosek, pojawiają się tam również elementy dialogu i dłuższe zdania złożone.

– książki zbudowane na bazie 800 – 900 wyrazów. Oprócz – dostępnych na niższym poziomie - ćwiczeń i podstawowych głosek, pojawiają się tam również elementy dialogu i dłuższe zdania złożone. Poziom 3 to „Połykam strony” – teksty składające się z 2500 -2800 wyrazów, dla dzieci z łatwością radzących sobie z trudniejszymi tekstami, zdaniami złożonymi. Aby czytanie było przyjemnością a dziecko miało szansę na poznawanie nowych, nieznanych słów, na końcu książki został dołączony słownik wyjaśniający trudne wyrazy.

Książki są dodawane gratis do zestawu rodzinnego, składającego się z dowolnego McZestawu i zestawu Happy Meal. Założenia merytoryczne serii „Czytam sobie” zostały opracowane przez Edukacyjny Egmont w zgodzie z podstawą programową MEN. Więcej o akcji na stronie mcdonalds.pl.