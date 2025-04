Dzieci są spontaniczne. Gdy kogoś lubią, bez zahamowań okazują mu sympatię – przytulają, głaszczą, całują. Problem w tym, że nie musi to odpowiadać obiektowi uczuć. Co wówczas? Jak postąpić z zakochanym przedszkolakiem?

Rozmowa z przedszkolanką

Psychologowie twierdzą, że najlepszym rozwiązaniem będzie porozmawianie o tym problemie z przedszkolanką. Powinna przeprowadzić z dziećmi zajęcia o przestrzeni osobistej. Podczas nich mogłaby wyjaśnić, że choć okazywanie sympatii jest w porządku, to nie wszyscy lubią, gdy ktoś ich przytula, całuje czy głaszcze.

Jak rozmawiać, to nie indywidualnie

Co istotne – takie pogadanki przynoszą dobre efekty, o ile są prowadzone z całą grupą dzieci. Indywidualne rozmowy nie są tak skuteczne. Przedszkolaki są za małe, by samodzielnie zadbać o swój komfort i bezpieczeństwo. Dlatego przekonywanie dziecka, by samo wytłumaczyło koleżance lub koledze, że nie chce jej lub jego karesów może doprowadzić do otwartego konfliktu między dziećmi.

W tym wieku to normalne!

Z kolei druga strona może poczuć się zagubiona, gdy nauczycielka lub rodzice kategorycznie zabronią jej przytulania sympatii. W końcu w tym wieku to normalny sposób okazywania, że sie kogoś lubi!

