Już trzy, -czterolatki potrafią obdarzać się wzajemnie naprawdę gorącymi uczuciami. Dlatego nie czuj się zaskoczona, gdy któregoś dnia usłyszysz od pociechy, że zamierza poślubić prześliczną koleżankę z grupy czy ulubionego kolegę. A ponieważ takie pierwsze miłości są wstępem do późniejszego życia uczuciowego dziecka, ważne, by zakochanego przedszkolaka mądrze wspierać, gdy przeżywa miłosne zauroczenie.

Reklama

Jak wspierać zakochanego przedszkolaka?

Zachowaj takt i delikatność

Choć czasem trudno się nie roześmiać, gdy zakochany przedszkolak snuje swoje matrymonialne plany, do uczuć dziecka zawsze odnoś się z szacunkiem.

Synek zwierzył ci się, że dostał całusa od swojej wybranki? Nie opowiadaj o tym przy rodzinnym obiedzie. Pamiętaj, dziecięce fascynacje uczuciowe to nie jest dobry temat do towarzyskich anegdot czy żartów. Maluch może bowiem poczuć się wtedy zraniony i stracić do ciebie zaufanie.

Nie opowiadaj o tym przy rodzinnym obiedzie. Maluch może bowiem poczuć się wtedy zraniony i stracić do ciebie zaufanie. Uczuciowy wybór córeczki rozczarował cię? Nawet, gdy tak jest (bo np. nie przepadasz za mamą wybranka), nie krytykuj ukochanego pociechy i nie sugeruj, w kim powinna się zakochać. Inaczej córka otrzyma sygnał, że nie liczysz się z jej emocjami i że nie o wszystkim warto ci mówić.

Rozmawiajcie o uczuciach

Gdy twój zakochany przedszkolak z wypiekami na policzkach opowiada ci o swojej sympatii, uważnie go wysłuchaj. To również dobra okazja do wspólnej pogawędki na miłosne tematy.

Podkreślaj, że to miłe mieć kogoś, kogo się wyjątkowo lubi. Może zaproponujesz zaproszenie sympatii dziecka do domu?

Może zaproponujesz zaproszenie sympatii dziecka do domu? Wyjaśnij, że o ukochaną osobę należy się troszczyć. Koleżanka synka zbiera nalepki z księżniczkami? Zaproponuj, że kupicie kilka, by dał sympatii. Przypomnij też, że ulubionej koleżance może mówić miłe rzeczy czy dzielić się z nią zabawkami. Ważne, by dziecko poczuło że miłość jest czymś wartościowym i pięknym.

Bądź lekiem na złamane serduszko

Pociecha jest smutna, bo jej uczucia pozostały nie odwzajemnione? Pamiętaj, miłosne zawody maluchy przeżywają równie boleśnie jak dla dorośli.

Zamiast bagatelizować sprawę ("Nie ma się czym przejmować"), okaż zranionemu dziecku zrozumienie dla tego, co przeżywa ("Widzę, że ci przykro, ja też kiedyś musiałam przeboleć takie rozczarowanie"). To ważne, bo czując w tobie oparcie, malec lepiej zrozumie swoje uczucia i... upora się z nimi.

Reklama

Autorka jest dziennikarką dwutygodników "Przyjaciółka" i "Pani Domu".