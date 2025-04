Uwielbiasz grać w siatkówkę, tańczyć lub biegać? Całe życie poświęciłaś jednej idei? Być może i twoje dziecko pokocha twoją pasję. Zanim jednak podejmiesz decyzję o zapisaniu go na dodatkowe zajęcia, zastanów się czy nie spełniasz w ten sposób tylko i wyłącznie swoich ambicji. Bo twój maluch to nie ty, a jego pasja nie musi być tożsama z twoją. Podpowiadamy na co zwracać uwagę, by hobby malucha nie przerodziło się w przykry obowiązek.

Film został nakręcony we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Spektrum

Jolanta Kowalczyk - psycholog z trzynastoletnim doświadczeniem w pracy, oligofrenopedagog, specjalista wczesnej interwencji. Zajmuję się diagnostyką dzieci i młodzieży, w tym dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz niepełnosprawnych. Diagnozuję poziom rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, dojrzałości do podjęcia nauki w szkole, przyczyny niepowodzeń w nauce na każdym etapie edukacyjnym ucznia.