Zajączek na kółkach dla dziecka - DIY

Wielkanocna dekoracja i zabawka dla najmłodszych w jednym? Zobacz jak z łatwością i w pełni samodzielnie stworzyć drewnianego zajączka na kółkach, który ozdobi Twój dom i sprawi wiele frajdy dzieciom.

Do stworzenia wielkanocnego zajączka z drewna potrzebujesz:



• sosnowej deski o wymiarach 80x30x1,8 cm,

• sosnowego kołka o wymiarach 0,8x100 cm,

• 4 drewnianych kółek o średnicy ok. 6 cm,

• śruby oczkowej z drewnianym gwintem,

• sznurka o wybranej długości – do ciągnięcia zabawki,

• szablonu z wzorem zająca,

• zacisku,

• ołówka,

• 2-biegowej akumulatorowej wiertarko-wkrętarki Bosch PSR 18 LI-2,

• wiertła do drewna o średnicy 8 mm,

• wyrzynarki akumulatorowej Bosch PST 18 LI,

• szlifierki uniwersalnej Bosch PSM Primo.

Krok 1.

Narysuj zająca na sosnowej desce: połóż na niej szablon i za pomocą ołówka przenieś wzór na powierzchnię drewna. Szablon możesz wykonać samodzielnie, np. znaleźć w Internecie i wydrukować lub kupić w pobliskim sklepie papierniczym czy plastycznym.

Krok 2.

Zaciskiem przymocuj deskę do stołu, a następnie za pomocą wyrzynarki wytnij odrysowany wcześniej kształt zająca. Przytnij także kołek na dwa kawałki o długości ok. 14 cm. Posłużą one później jako „nogi” dekoracji.

Krok 3.

Używając szlifierki wyszlifuj dokładnie powierzchnię oraz krawędzie zająca. Dzięki temu Twoje dziecko będzie mogło bezpiecznie bawić się zabawką.

Krok 4.

Ostatnim krokiem jest zamocowanie kółek do Twojego wielkanocnego projektu. Najpierw wywierć dwa otwory (w każdej z „nóg” zająca), a następnie włóż w nie dwa kołki o długości 14 cm. Gdy już to zrobisz, zamontuj na nich kółka. Teraz wkręć śrubę oczkową z drewnianym gwintem z przodu zabawki i przywiąż do niej jeden koniec sznurka. Dzięki temu Twój szkrab będzie mógł wyprowadzić na spacer swoją nową, wielkanocną zabawkę.

Tekst i zdjęcia: materiały prasowe Bosch