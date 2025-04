Jeśli martwisz się, że twoje dziecko w zaburzony sposób postrzega i odbiera świat i bodźce, przeczytaj artykuł i zadecyduj, czy konieczna jest konsultacja z lekarzem.

Zaburzenia integracji sensorycznej doczekały się klasyfikacji ze względu na wskaźniki, np. motoryczne, behawioralne czy reagowanie na nieprzewidzianą sytuację. Typologia zaburzeń przetwarzania sensorycznego to 3 główne kategorie:

Zaburzenia modulacji sensorycznej

Główne symptomy zaburzeń modulacji sensorycznej to:

nad- lub podreaktywność na wysokie lub niskie tony,

nad- lub podreaktywność na jasne światło, nowe niespodziewane, zaskakujące obrazy,

obronność dotykowa,

podreaktywność na dotyk lub ból, niepewnośc grawitacyjna która jest nadreaktywnością/u dzieci z prawidłowymi reakcjami posturalnymi / na zmieniające sie wrażenia podczas energicznych horyzontalnych lub wertykalnych ruchów,

nad- lub podreaktywność na zapachy,

nad- lub podreaktywność na temperaturę, jakościowe deficyty w zdolnościach do modulacji aktywności motorycznej.

Zaburzenia ruchowe o bazie sensorycznej

Główne symptomy zaburzeń ruchowych o bazie sensorycznej:

zaburzenia oralno-motoryczne pojawiające się pod wpływem niskiego napięcia mięśni, słabego planowania motorycznego lub nadreaktywności dotykowej w sferze oralnej,

nieprawidłowe napięcie i stabilizacja mięśni,

zaburzenia w planowaniu dużej i małej motoryki,

jakościowe deficyty w artykulacji,

nieprawidłowe komponenty ruchu takie jak: równowaga między zginaczami i prostownikami, rotacja, reakcje równoważne, stabilizacja.

Zaburzenia różnicowania sensorycznego:

​Główne symptomy zaburzeń różnicowania sensorycznego:

jakościowe deficyty w przetwarzaniu informacji wzrokowo-przestrzennych,

jakościowe deficyty w pewnych aspektach przetwarzania bodźców słuchowych,

jakościowe deficyty w pewnych aspektach różnicowania dotykowego.

Lekarze nie są zgodni co do przyczyn zaburzeń integracji sensorycznej - mogą mieć one różne podłoże, a dopatrują się ich źródła w:

czynnikach okołoporodowych, tu: cesarskie cięcie, ryzyko niedotlenienia podczas porodu, vacuum.

wysoki poziom bilirubiny, czyli długo utrzymująca się żółtaczka,

niska masa urodzeniowa,

spożywany przez matkę alkohol w trakcie ciąży, a także ciąża leżąca,

czynniki genetyczne.

Nadwrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe bądź słuchowe. Dziecko czuje się przytłoczone bodźcami. Źle znosi pobyt w sklepie czy na placu zabaw. Nadwrażliwe na bodźce dziecko może się skarżyć na dyskomfort powodowany przez metkę na ubraniu, ciasne ubrania. Może nie lubić mycia i czesania włosów, unika prac manualnych i zajęć grupowych.

Zaburzenia integracji sensorycznej trzeba leczyć, bo one nie mijają samoczynnie. Specjalista powinien określić, czy wątpliwe zachowanie dziecka jest związane z zaburzeniami integracji sensorycznej. Kolejnym krokiem jest terapia oraz ćwiczenia w domu.

Terapia odbywa się w specjalnym dostosowanym do potrzeb pomieszczeniu, nie jest zbyt jaskrawe, zbyt jasne, a dobrze wyciszone. Ćwiczenia są realizowane poprzez zabawę: celem zajęć jest polepszenie integracji między zmysłami w obrębie układu nerwowego i eliminacja problemu.

Do terapii sensorycznej wykorzystuje się przedmioty o różnych fakturach i kształtach, proste, w stonowanej kolorystyce. Zachęca się dziecko do korzystania z hamaku, deskorolki, lepienia figurek z plasteliny czy malowania stopami.

Bardzo istotna jest obecność rodzica, ponieważ jest on czynnym uczestnikiem terapii dziecka i warto, by ćwiczenia były powtarzane w domu.

Taka terapia zaburzeń integracji sensorycznej trwa zazwyczaj od 6 miesięcy do 2 lat. Działanie układu nerwowego dziecka jest stymulowane, a codzienne wykonywanie prostych czynności sprawia coraz mniejsze trudności, o ile ta praca przez zabawę jest też wspierana w domu.

Propozycje ćwiczeń na zaburzenia SI:



Zroluj dziecko w koc lub pościeli jak naleśnik.

Podczas gotowania czy wypieków podawaj dziecku np. trzepaczkę, by ubijało klocki w misce czy zachęcaj do poznawania tekstury ciasta, niech ugniata je jak plastelinę.

Zachęć dziecko do wspólnego malowania całymi dłońmi.

Turlajcie się razem po łóżku.

Stwórz tor przeszkód tak, aby dziecko musiało się schylić, zmieścić w szczelinie lub usunąć przeszkodę, np. na leżąco.

Bawcie się, kto dłużej będzie skakać na jednej nodze.

